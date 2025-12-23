miércoles 24 de diciembre 2025

Ataque callejero

Una pareja de iglesianos detuvo su camioneta en Pocito y le robaron $1.000.000

El hecho se registró el lunes por la noche en un cruce de calles en Pocito. El dueño del vehículo descendió, mientras su mujer lo aguardaba y ahí fue atacada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un matrimonio iglesiano que andaba de pasada por Pocito sufrió el robo de 1.000.000 de pesos. El hecho ocurrió el lunes último por la noche, cuando detuvieron su camioneta en un cruce de calles y el hombre descendió por unos minutos. Fue en ese instante cuando apareció un delincuente y atacó a la mujer que había quedado sola dentro del vehículo.

Todo sucedió alrededor de las 23 en la intersección de calles Lemos e Independencia. De acuerdo con la denuncia, Jorge Deguer, de 69 años y domiciliado en el departamento Iglesia, circulaba en una camioneta Toyota Hilux junto a su esposa, cuando decidió detenerse en la vía pública para realizar una compra en un comercio de la zona, relataron fuentes judiciales.

Mientras el hombre se alejaba del rodado, su esposa permaneció en el interior del vehículo. En esas circunstancias, un sujeto se acercó a la camioneta y, tras un breve forcejeo, le arrebató la cartera a la mujer. Luego, el delincuente escapó rápidamente del lugar, aprovechando la confusión del momento.

Deguer alcanzó a ver a lo lejos que una de las puertas de la camioneta estaba abierta y al desconocido huyendo con la cartera de su pareja. En el interior llevaba 1.000.000 de pesos, 500 dólares, su celular, documentación personal y tarjetas, precisaron. La mujer no sufrió lesiones.

La pareja pidió ayuda a los vecinos y más tarde realizó la denuncia en la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna. El caso quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la calificación de robo arrebato.

