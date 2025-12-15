Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

El robo no fue al azar. Quienes entraron a esa casa de Chimbas sabían cómo ingresar a la vivienda y también manejaban información sobre lo que había adentro, porque lo único que se llevaron fue una caja fuerte que estaba empotrada y que contenía alrededor de 6.500.000 pesos, confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

Todo es misterioso en el hecho denunciado el domingo último por una familia de apellido Durán , de Chimbas. Fue un robo ocurrido a la luz del día en un domicilio situado sobre calle Laprida, en Villa Paula, señalaron fuentes judiciales.

La dueña de la propiedad relató en la Comisaría 17ª que salieron de la vivienda cerca del mediodía del domingo y regresaron pasadas las 22. En ese momento observaron que las rejas de una ventana estaban dobladas y la abertura, forzada.

Ese fue el preludio de lo que vieron después. Al ingresar a la casa notaron cierto desorden, pero advirtieron que lo único que faltaba era la caja fuerte que estaba amurada a una pared de la habitación principal. En ese pequeño cofre guardaban 2 millones de pesos en moneda nacional y 3.000 dólares, que al cambio actual representan unos 4.500.000 pesos, revelaron fuentes policiales.

La denuncia fue tomada en la Comisaría 17ª de Chimbas, pero el caso pasó a manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las primeras medidas para recolectar pistas y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.