Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Miles de sanjuaninos vibraron al ritmo de la Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025, que se vivió durante el fin de semana en el departamento del Este del Gran San Juan. El broche de oro de la celebración se vivió este domingo, con la elección y presentación oficial de la Primera y Segunda Representante de Santa Lucía.

Quienes resultaron electas por el jurado entre las 19 candidatas fueron Inti Cañas Montaña, de 19 años; y Delfina Mareca, 24 años.

Cada una de ellas presentó proyectos de interés social que podrán desarrollar tras ser seleccionadas. La ganadora en primer lugar presentó su plan “Prevenir es salvar vidas”, en tanto que, la segunda de ellas desarrolló el proyecto “Creciendo juntas”. “Dos propuestas que reflejan un compromiso real con nuestra comunidad”, indicaron desde el municipio.

Cabe recordar que, la celebración principal del departamento vivió tres jornadas cargadas de propuestas culturales, artísticas y religiosas.

En el marco de las celebraciones patronales, también se llevó adelante la procesión y la misa en honor a Santa Lucía, una de las actividades más significativas y tradicionales de la festividad, que convoca año a año a la comunidad en un clima de fe y devoción.

Mirá algunas de las mejores fotos de la Fiesta

