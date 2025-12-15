lunes 15 de diciembre 2025

Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Las jóvenes de 19 y 24 años fueron elegidas este domingo, en la noche de cierra de la Fiesta Nacional de Santa Lucía. Las mejores fotos del evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.

Miles de sanjuaninos vibraron al ritmo de la Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025, que se vivió durante el fin de semana en el departamento del Este del Gran San Juan. El broche de oro de la celebración se vivió este domingo, con la elección y presentación oficial de la Primera y Segunda Representante de Santa Lucía.

Quienes resultaron electas por el jurado entre las 19 candidatas fueron Inti Cañas Montaña, de 19 años; y Delfina Mareca, 24 años.

image

Cada una de ellas presentó proyectos de interés social que podrán desarrollar tras ser seleccionadas. La ganadora en primer lugar presentó su plan “Prevenir es salvar vidas”, en tanto que, la segunda de ellas desarrolló el proyecto “Creciendo juntas”. “Dos propuestas que reflejan un compromiso real con nuestra comunidad”, indicaron desde el municipio.

Embed - Juan José Orrego | Intendente Santa Lucía on Instagram: " Felicitaciones Inti Cañas Montaña y Delfina Mareca, quienes hoy asumen con orgullo este nuevo compromiso: el de representar a nuestro departamento. Inti nos presenta su proyecto “Prevenir es Salvar Vidas”, y Delfina comparte “Creciendo Juntas”. Dos propuestas que reflejan un compromiso real con nuestra comunidad. Quiero agradecer al gobernador @drmarorrego por acompañarnos siempre en esta gran fiesta que reúne a toda la familia santaluceña; a las autoridades, al jurado, al equipo de trabajo y, en especial, a los vecinos por compartir junto a nosotros esta tercera y última noche, tan especial para todos los santaluceños. ¡Felicitaciones, Inti y Delfina! Sigamos avanzando juntos, construyendo el futuro que queremos."
View this post on Instagram

Cabe recordar que, la celebración principal del departamento vivió tres jornadas cargadas de propuestas culturales, artísticas y religiosas.

En el marco de las celebraciones patronales, también se llevó adelante la procesión y la misa en honor a Santa Lucía, una de las actividades más significativas y tradicionales de la festividad, que convoca año a año a la comunidad en un clima de fe y devoción.

Mirá algunas de las mejores fotos de la Fiesta

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Temas
