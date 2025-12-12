viernes 12 de diciembre 2025

Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

La víctima se llamaba Milagros Rivero Gutiérrez y tenía 10 años. El acusado, Leonardo Ezequiel Tello aceptó la pena en un juicio abreviado. El asesinato ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre de 2024, en el barrio Constitución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.21.07

Milagros Rivero Gutiérrez de tan solo 10 años fue asesinada de una manera brutal el 26 de diciembre de 2024, en el barrio Constitución en Santa Lucía. El autor de este hecho fue Leonardo Ezequiel Tello (32) expareja de la madre de Milagros, que jugando con un arma a hacer disparos uno de esos proyectiles dio en la humanidad de la niña que lamentablemente perdió la vida.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.21.04

La madre de Milagros, presente en la audiencia, no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar cuando Tello se responsabilizaba del hecho. Mirá el momento:

Tello, de 32 años, era la pareja de la mamá de Milagros Rivero Gutiérrez y vivía con los hijos de esta, entre ellos la niña de 10 años. Los testimonios indican que no era la primera vez que el sujeto efectuaba disparos dentro de esa propiedad.

La niña fue asesinada la madrugada del 26 de diciembre del año pasado en esa casa del barrio Constitución. Según la investigación, Milagros Rivero Gutiérrez recibió un disparo en el abdomen mientras se encontraba dentro de su vivienda, en circunstancias en que su padrastro manipulaba un revólver calibre 22.

Luego de la tragedia, uno de los hermanos de la víctima la trasladó de urgencia hasta el puesto policial de la Motorizada, pero la pequeña llegó sin vida. Tello escapó de la vivienda y trató de ocultarse en la casa de sus padres, aunque fue detenido esa misma madrugada por la Policía. Vivienda donde encontraron el arma de fuego.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 12.21.16

Según la teoría fiscal, Tello había pasado todo el 25 de diciembre efectuando disparos dentro y fuera del domicilio, incluso contra un tarro que fue hallado perforado en el fondo de la casa. El testimonio de uno de los hermanos de la niña indicó que el hombre estuvo manipulando el arma durante la madrugada del 26 de diciembre y, de manera imprudente, terminó hiriendo de muerte a la pequeña.

Los jueces del juicio fueron: Maximiliano Eugenio Barbera (presidente), Diego Sanz (vocal) y Flavia Allende (vocal). Representando el Ministerio Público Fiscal estuvieron Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. En la defensa, los doctores Claudio Vera y Alejandra Iragorre

