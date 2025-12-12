El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan confirmó que comenzarán los controles del pago del aguinaldo. Será a partir de la semana próxima, periodo en que trabajarán en los pedidos del plus navideño , un beneficio que cada año se negocia empresa por empresa.

Según explicó la dirigente, la FAECyS logró acuerdos de pago del plus con algunas cadenas multinacionales, especialmente supermercados. En la provincia, esto alcanza a Carrefour, Cencosud -tanto las sucursales de Vea como la única de Easy- y Chango Más. “Lo que nos atañe a los supermercados con sede en San Juan, tenemos a estas empresas que ya están alcanzadas por el acuerdo nacional”, dijo la secretaria General del gremio, Mirna Moral, a este diario.

Sin embargo, el panorama no es igual entre los comercios locales. “Todavía no tenemos novedades de los supermercados con orígenes locales. Hemos tenido acercamiento, pero no hay nada firme”, advirtió Moral. También mencionó que Yaguar y Libertad “todavía no han firmado ni han dicho nada” respecto al pago extraordinario.

La secretaria general aclaró que el plus navideño no es obligatorio, sino una compensación solicitada por el gremio en función del esfuerzo laboral y la situación económica de los empleados. “En general las empresas responden, aunque no es obligatorio. Algunas entregan una buena caja navideña. A veces, a los más jóvenes les dan un calzado o una prenda: es un plus y siempre es bienvenido”, comentó.

Un antecedente reciente: el cierre del Vea de Villa Krause

El debate en torno a los beneficios de fin de año se da en paralelo a otros movimientos dentro del sector supermercadista. Ayer jueves, el SEC confirmó a este medio la situación de los trabajadores del supermercado Vea de Villa Krause, cuyo cierre definitivo ocurrió a inicios de octubre y reactivó la discusión sobre retiros voluntarios en las grandes cadenas.

Según detalló Moral, los 16 empleados de esa sucursal ya resolvieron su situación mediante despidos indemnizados, reubicaciones o acuerdos voluntarios. Dos de ellos fueron despedidos con el 100% de la liquidación, mientras que el resto accedió a retiros voluntarios o fue reinsertado en otros locales. La dirigente destacó que la empresa pagó las indemnizaciones “en un solo pago” y que el retiro voluntario se ofreció en todas las sucursales antes del cierre, abriendo la posibilidad para que empleados de otros locales también optaran por esa vía.

“El operativo de cierre no fue tan cruel ni tan malo como en otros lugares”, expresó, subrayando que la compañía se hizo cargo de los pagos y de la reubicación de quienes quisieron continuar.

La situación en Hiper Libertad

En contraste, la realidad en Hiper Libertad sigue siendo más tensa. Allí continúan ofreciendo retiros voluntarios en el marco de un proceso de achicamiento. La propuesta inicial era del 40% de la liquidación, pero tras la intervención del sindicato ese porcentaje subió al 70% en varios casos. En los últimos meses, entre ocho y nueve trabajadores aceptaron la oferta.