viernes 12 de diciembre 2025

Legislativa

Cristian Andino integrará a una comisión picante y tendrá como asesora una ex funcionaria de Rawson

Fue admitido en la comisión de Presupuesto. Los factores que pesaron para su designación. Quién es el cuadro técnico y de confianza que lo acompañará en Diputados.

Por Natalia Caballero
WhatsApp Image 2025-12-12 at 7.35.25 PM

Este 10 de diciembre arrancó Cristian Andino oficialmente su labor en el Congreso, luego de haber impuesto el sello de Fuerza San Juan en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. El lunes 15 de diciembre se constituye la comisión de Presupuesto y el ex intendente recibió la noticia que esperaba: será miembro de esta comisión, una de las más picantes del Congreso. La otra novedad es que Evelyn Madueño, ex secretaria de Hacienda de Rawson, lo acompañará como asesora en la Cámara.

Este lunes 15 además de constituirse la comisión de Presupuesto y Hacienda, arranca el debate de los números con los que se manejará el país y las provincias. También se tratará el perdón fiscal.

Presupuesto es una comisión codiciada y todos los espacios políticos tienen un cupo de participación. Por el peronismo, está Julia Strada y el hombre de Patria Grande, Itai Hagman. Pesó para ser uno de los elegidos que Andino haya resultado ganador en las elecciones, siendo San Juan uno de los pocos territorios en donde el PJ obtuvo una victoria en las urnas. Además, el ex intendente de San Martín es contador público.

Son dos los asesores que habilita el Congreso para cada diputado nacional. Se supo que la ex secretaria de Hacienda de Rawson, Evelyn Madueño, será quien lo acompañará en su actividad legislativa. Madueño es también contadora, un cuadro técnico que supo presidir la comisión de Jóvenes en el Consejo de Ciencias Económicas y que se convirtió en una persona de confianza extrema del sanmartiniano. Durante la gestión del ahora legislador, manejó los números del departamento y en el 2023 se dio su salto a Rawson. Su marido, Edgar Orozco, actualmente es el presidente del Concejo Deliberante de San Martín, donde la andinista Analía Becerra ocupa el sillón municipal.

A principios de diciembre Madueño se fue de Rawson. Hay quienes hablan de cuestiones políticas, otros de temas personales. En su lugar asumió, Rubén Rueda, quien se desempeñaba como director de Administración de Personal de Rawson y previamente como secretario de Hacienda en Jáchal durante la gestión de Miguel Vega, experiencia que vuelve a colocarlo en un rol de alto peso administrativo.

El organigrama administrativo que tendrá Andino está prácticamente definido. Eligió personal del Congreso que supo trabajar con el ex legislador Walberto Allende y otros cuadros técnicos entre los que se destaca un politólogo, un abogado y un sociólogo.

El otro asesor político es una incógnita aún. Se presume que irá por otro profesional, de un área diferente a la económica. En el medio, hay una disputa para intentar habilitar dos asesores más como bloque.

