viernes 12 de diciembre 2025

Solidaridad

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson

Amigos y familiares iniciaron una campaña para conseguir donantes de sangre en la capital argentina para Emanuel Rodríguez. Su salud se agravó y la Justicia suspendió el juicio abreviado contra los cinco imputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
emanuel rodriguez empresario robo rawson cuadriplejico
Según detallaron, quienes puedan colaborar deben sacar turno al 1131355354 o comunicarse al mail info@[email protected]. La atención es de lunes a viernes de 8 a 15.30, y sábados de 7.30 a 11.30, en Juan D. Perón 4230, Almagro, incluso aclarando que en feriados no se reciben donantes.

image

La audiencia que cambió el rumbo de la causa

Este jueves, durante una audiencia judicial, la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, confirmó que Rodríguez Dilella sufrió una hemorragia interna, motivo por el cual continúa internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibe cuidados intensivos desde hace meses.

Su delicado estado de salud obligó a suspender el juicio abreviado que estaba a punto de concretarse contra los cinco imputados por el asalto. La medida fue solicitada por los fiscales Cristian Catalano y Salica, ya que un eventual desenlace fatal modificaría de forma inmediata la calificación penal.

Qué estaba previsto para los imputados

Los acusados -Sebastián Andrés Aguirre, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Pablo Ezequiel Pérez, Brayan Exequiel Álvarez Cuello y Franco Alfredo Monteleone- habían aceptado someterse al juicio abreviado y recibir penas de prisión efectiva. Aguirre iba a ser condenado a 14 años, mientras que los demás recibirían entre 10 y 12 años.

image

Sin embargo, la audiencia quedó en stand by y el juez Roberto Montilla solo tomó conocimiento del pedido de suspensión, a la espera de la evolución médica del empresario.

Las imputaciones vigentes hasta el momento son:

  • Aguirre, Pablo Pérez y Álvarez Cuello: robo triplemente agravado, en calidad de autores.
  • Enzo Pérez: la misma figura, como partícipe secundario.
  • Franco Monteleone: encubrimiento agravado.

El violento asalto

El hecho ocurrió el 21 de mayo pasado, alrededor de las 03.17, cuando los delincuentes irrumpieron en el barrio privado San Juan de los Olivos. Según la acusación, ingresaron armados a la vivienda tras cortar un cerco perimetral.

Aguirre le disparó a quemarropa a Rodríguez al sorprenderlo dentro de la casa, provocándole una lesión en la médula espinal que lo dejó cuadripléjico. Mientras tanto, otros integrantes del grupo golpearon a su esposa antes de huir con apenas 15.000 pesos.

La investigación avanzó con rapidez gracias a la identificación de la Renault Kangoo utilizada y al análisis de los celulares incautados. Entre los mensajes secuestrados, uno de Aguirre a su pareja decía: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.

Qué viene ahora

La fecha de una nueva audiencia se definirá en los próximos días. No obstante, desde Tribunales anticiparon que el proceso no avanzará hasta que exista certeza sobre la evolución médica de Rodríguez Dilella, cuya condición es monitoreada minuto a minuto.

