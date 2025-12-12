Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Una vez más, un abogado sanjuanino quedó en la mira de la Justicia. En esta ocasión, el profesional fue acusado de haber abusado a una mujer, precisamente la esposa de un colega. Este hombre identificado como Daniel Humberto Jaime Ovalles decidió autodefenderse en la causa en su contra . Escuchó la imputación y manifestó ser inocente; y se dirigió a la denunciante de “hacer un circo”.

Este hombre que supo ocupar un lugar en el Foro de Abogados , quedó imputado por el delito de abuso sexual simple. La presunta víctima cuando radicó la denuncia en UFI CAVIG dijo que el hecho sucedió en junio de este año, y que se lo contó a su pareja en noviembre último -día y mes en que se radicó la denuncia-.

Allí contó que ese día de junio, ella estaba en la puerta de su casa ubicada en Capital. En un momento Jaime Ovalles se presentó en la puerta y dijo que necesitaba hablar con su esposo. Ella le respondió que no estaba, pero que iba a buscar a la casa una lapicera y papel para anotar su número, ya que Jaime Ovalles le habría insistido con querer tener su número.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 20.44.40 La ayudante fiscal de UFI CAVIG y el abogado querellante, Mario Morán.

Cuando ella ingresó a buscar el anotador dijo que el ahora imputado se le acercó por atrás, la apoyó y le tocó los senos. Se quedó quieta, no dijo nada y Jaime Ovalles se dio a la fuga; contó la ayudante fiscal Pérez Lloveras de UFI CAVIG a la magistrada de Garantías.

Durante mucho tiempo no dijo nada hasta que todo explotó el pasado 3 de noviembre. Jaime Ovalles tenía mucho contacto con el esposo de la denunciante ya que son abogados. Ese día, antes mencionado, el imputado y otros profesionales fueron hasta su casa por una causa civil. La pareja de la damnificada salió a hablar con estas personas y dijo que solo entrara una arquitecta. A lo que Jaime Ovalles habría respondido “Voy a ir igual” de manera prepotente.

La denunciante estuvo representada por su abogado Mario David Morán.

Este hombre al ver a su esposa (presunta víctima) triste, le preguntó qué le pasaba y la mujer le contó todo lo que había pasado en junio. Ese día se realizó la denuncia en UFI CAVIG. Una psicóloga relató que la mujer tenía angustia, vergüenza y mucha incertidumbre. Ese día una jueza dictó medidas tutelares.

El abogado negó todo diciendo que es una falsa denuncia

Daniel Humberto Jaime Ovalles expresó que se trata de una falsa denuncia, que a la mujer se la conoce por hacer presentaciones falsas y dio el ejemplo de causas que se tramitaron en el juzgado de familia. La acusó de “hacer un circo” y de querer “cercenar su carrera profesional”.

Jaime Ovalles también dio a conocer que ahora él está trabajando en una causa en contra del esposo de la denunciante, ya que busca desalojarlos de la casa donde están viviendo. Finalmente le expresó a la jueza Celia Maldonado de Álvarez que desestime y/o archive la causa.

Finalmente, Maldonado de Álvarez formalizó la causa y dio un plazo de 6 meses de investigación; imputó por abuso sexual simple al letrado y lo dejó en libertad.