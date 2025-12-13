Qué empresas buscan terminar la Escuela de Música de la UNSJ y cuándo podrá estar lista, tras años de abandono

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza para concretar la finalización de la Escuela de Música , una construcción que se ha extendido por años y se ha convertido en un símbolo de los desafíos de la gestión universitaria, al punto que se la conoce popularmente como la "obra maldita". La esperada apertura de sobres de la licitación para la Etapa 2 se realizó el miércoles 10 de diciembre, y el resultado ya genera entusiasmo: cinco empresas constructoras, todas de origen sanjuanino, presentaron ofertas.

Optimismo ¿Será la vencida?: En la UNSJ aseguran que ya licitan la Escuela de Música y podría estar terminada en 2026

Estas constructoras son Galmarini, Estructuras Oeste, Mateo Constructora, PM Construcciones y Bilbao Construcciones, según informaron fuentes universitarias a TIEMPO DE SAN JUAN. El hecho de contar con interesados alienta el plan de la UNSJ, ya que, según Ricardo Coca, secretario administrativo de la universidad, hay optimismo de que la obra finalmente se pueda concretar.

La compleja historia de este edificio, ubicado sobre calle Urquiza cerca del Auditorio Juan Victoria, se remonta a años de incertidumbre, escasez de materiales, inflación y la interrupción en el envío de fondos a nivel nacional, dejando la construcción a medio hacer. La última licitación exitosa fue en 2021, pero la obra se detuvo nuevamente, con un 40% de los trabajos aún pendientes. Más recientemente, una licitación para carpinterías a fines de 2024 fue declarada desierta en marzo de 2025, ya que la única oferta superaba el presupuesto oficial y fue desestimada.

Ante este historial de contratiempos, la UNSJ tomó la decisión estratégica de apelar a sus recursos propios para financiar la terminación completa. Esta inversión institucional fue necesaria también para proteger la estructura existente, destinando una fuerte inyección de fondos (originalmente $1.600 millones en abril de 2025, actualizados por inflación) ante las inclemencias climáticas, robos y plagas.

El presupuesto oficial para esta fase asciende a $1.864.661.879,93 (IVA Incluido). Según destacó Coca, "no dependeremos de Buenos Aires" ni de los planes de recorte presupuestario del Gobierno nacional en obra pública.

La ejecución de la obra, contratada bajo el sistema de "Ajuste Alzado", tiene un plazo estipulado de 360 días corridos desde la firma del Acta de Inicio. Actualmente, la Comisión Evaluadora revisa que las cinco empresas cumplan con la documentación exigida y las ofertas técnicas.

Coca estimó que, si la adjudicación se da durante enero, la obra podría comenzar en febrero o marzo de 2026, “aunque podría ser antes”. Esto proyecta que la tan esperada Escuela de Música, que contará con tecnología avanzada como pisos flotantes de madera maciza, aislación acústica de alto nivel y sistemas integrales contra incendios y ascensores eléctricos, podría estar finalizada en abril de 2027.

image.png El nuevo edificio para la Escuela de Música en la UNSJ se hace esperar.

Historia de frustraciones

La historia del nuevo edificio de la Escuela de Música, ubicado en las cercanías del Auditorio Juan Victoria, ha estado marcada por años de incertidumbre y paralizaciones. Esta obra se convirtió en un símbolo de los desafíos que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ha enfrentado a lo largo de los años.

Las demoras y frustraciones se debieron a diversos factores, incluyendo la inflación, la escasez de materiales y la interrupción en el envío de fondos a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos, el edificio quedó a medio construir. La última licitación que logró un avance se realizó en 2021, pero incluso después de esta, la obra se detuvo nuevamente, con la nueva estructura al 60%.

Los problemas persistieron hasta hace poco. Por ejemplo, una licitación específica para carpinterías que se lanzó a fines de 2024 fue declarada desierta en marzo de 2025. Esto ocurrió porque la única oferta presentada superó el presupuesto oficial y fue desestimada por la comisión evaluadora.

El año pasado se anunció el traspaso del proyecto desde la Nación a la Provincia de San Juan, generando esperanzas de que el Gobierno local pudiera asegurar el financiamiento necesario. No obstante, estas expectativas no se concretaron, ya que, según ratificaron fuentes universitarias, nunca se llevó a cabo una reunión entre el gobernador Marcelo Orrego y el rector Tadeo Berenguer para avanzar en esta transferencia o en el apoyo económico.

Ante la necesidad urgente de finalizar y proteger la estructura existente -que requiere resguardo contra las inclemencias climáticas, robos y plagas-, la UNSJ tomó una decisión estratégica en abril de 2025: destinar ahorros propios (originalmente $1.600 millones, actualizados luego por inflación) para garantizar su terminación y no depender del incierto financiamiento nacional ni de los planes de recorte presupuestario de Javier Milei. Es esta decisión la que llevó al actual llamado a licitación de la Etapa 2, con un presupuesto oficial de más de $1.800 millones.