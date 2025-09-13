¿Será la vencida?: En la UNSJ aseguran que ya licitan la Escuela de Música y podría estar terminada en 2026

La supervisión del estado de la obra de la Escuela de Música de la UNSJ, por parte de las autoridades universitarias.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tomó envión para finalizar el largamente postergado edificio de la Escuela de Música, ubicado por calle Urquiza cerca del Auditorio Juan Victoria . En el Rectorado confían en que la licitación se lance en los próximos días. Es decir que, si se adjudica durante octubre, la obra podría estar terminada para fines de 2026. Este escenario llega tras años de incertidumbre y paralizaciones que marcaron a este proyecto en un símbolo de las dificultades en la gestión de varios rectores, al punto que se ganó el mote de "obra maldita".

Fernando Gómez, secretario de Obras de la UNSJ, confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN la inminente licitación. "Estimamos enviar la licitación en estos días, depende mucho de la agilidad administrativa de Rectorado, pero se le dará prioridad. Ya hay empresas interesadas", dijo esperanzado. El presupuesto aproximado a invertir es de 1.865 millones de pesos, y se comenzará con fondos propios de la UNSJ.

Gómez remarcó que la Universidad tiene la plata para arrancar la obra: "Lo más importante de mencionar es que tenemos el dinero para arrancar. Eso es atractivo para las empresas", aseguró. Respecto a la eventual colaboración del Gobierno Provincial, el funcionario indicó que no ha habido mucha conversación, aunque están también buscando financiamiento nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Lo mismo había ratificado el rector Tadeo Berenguer luego de ser reelecto y de reasumir el 1 de julio de este año.

Es que el 24 de abril, el Consejo Superior que es el organismo máximo de la casa de altos estudios, destinó 1.600 millones de pesos de sus propias arcas para la continuidad de esta obra, pero el monto va creciendo con la inflación. Berenguer destacó en ese entonces el esfuerzo institucional, en medio de los recortes de Javier Milei al presupuesto educativo: "Lo venimos diciendo desde que declaramos la emergencia presupuestaria, apuntamos a lo básico, que es la enseñanza, pero también a la ciencia y la tecnología, tan vapuleadas últimamente por falta de recursos desde Nación. Se ha hecho, por lo tanto, un gran esfuerzo en apuntalar esos sectores”. A pesar de contar con fondos propios, Berenguer se viene mostrando abierto a la posibilidad de ayuda provincial, especialmente en un contexto de achique que aplica el libertario.

El plazo de obra estimado es de 360 días, lo cual crea expectativas sobre la posibilidad de que la "maldición" acabe en 2026. Se calcula que queda un 40% de la obra por terminar, un porcentaje crucial para un edificio cuya estructura existente requiere protección urgente de las inclemencias climáticas, prevención del robo de materiales, erradicación de plagas como palomas y, fundamentalmente, seguridad para evitar accidentes o la ocupación ilegal de las instalaciones.

La accidentada historia del edificio sin terminar

La obra de la Escuela de Música es un proyecto insigne para la UNSJ, pero cuenta con una extensa historia de complicaciones que han impedido su finalización. La última licitación exitosa fue en 2021, cuando la empresa constructora Panacam SRL retomó los trabajos y logró un cierto avance. Sin embargo, la inflación, la falta de envíos de fondos a nivel nacional y la escasez de materiales fundamentales hicieron que los trabajos fueran insostenibles, dilatando la esperada inauguración.

La incertidumbre se agudizó el año pasado con el anuncio del traspaso del proyecto desde Nación a Provincia, lo que generó expectativas de financiamiento por parte del Gobierno de San Juan. No obstante, nunca se concretó una reunión entre el gobernador Marcelo Orrego y el rector Berenguer, seg{un ratificaron fuentes universitarias.

La Escuela de Música viene enfrentando una larga lista de decepciones. Un ejemplo reciente de los obstáculos fue la licitación para la colocación de carpinterías (puertas y ventanas), llamada a fines de 2024. El rector había decidido suspender esta licitación en diciembre último, esperando alguna ayuda del Gobierno Provincial para terminar el edificio por completo y no solo hacer mejoras parciales. Pero ante la falta de diálogo, relanzó la licitación en enero, y solo se presentó un oferente, la empresa El Roble, cuya oferta de $191.300.816,52 superaba el presupuesto oficial de $167.451.867. La comisión evaluadora desestimó la oferta por no cumplir con los requisitos del pliego, y el proceso fue declarado desierto en marzo, demostrando la complejidad de avanzar con las obras en el actual escenario económico.