Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Tres jóvenes que fueron sorprendidos dentro de una casa de Chimbas el pasado 10 de diciembre ya recibieron condena. Dos de ellos deberán cumplir prisión efectiva en el Penal, mientras que el tercero accedió a una probation.

Todo ocurrió en una casa ubicada en calle Cuba al 418 Norte, donde un vecino dio aviso al 911 tras escuchar ruidos y ver a dos hombres y una mujer trepar el portón del domicilio. Según fuentes judiciales, la causa fue caratulada como “Robo doblemente agravado por escalamiento y en poblado y en banda, en grado de tentativa”, con intervención del fiscal Dr. Bonomo.

El hecho se desencadenó cuando Walter Agüero, vecino del lugar, observó que tres personas forzaban la puerta principal de la vivienda y, tras escuchar que la alarma se activaba y luego se silenciaba, decidió llamar de inmediato al 911. Al llegar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso estaba rota y que los propietarios se encontraban dentro, escuchando ruidos provenientes del primer piso.

Los policías ingresaron al domicilio y atraparon a los sospechosos en plena huida. En la escalera, Luis Orlando Ontiveros fue reducido luego de forcejear con un cabo y caer durante el intento de escape. En la planta baja, Braian Luis Uliarte fue sorprendido mientras tenía un horno eléctrico entre sus brazos, el cual arrojó al piso antes de ser detenido. La tercera involucrada, Valentina Roxana Bustos, intentó escapar hacia calle Maipú, pero fue interceptada a unos metros por personal policial.

Con la intervención del Ayudante Fiscal, Dr. Mauricio Flores, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. En la resolución final, la Justicia condenó a Bustos a 2 años de prisión efectiva mediante juicio abreviado. Ontiveros recibió 2 años de prisión efectiva que fueron unificados con una condena anterior, quedando una pena única de 3 años y 5 meses; además, se le dictó prisión preventiva por reincidencia. Uliarte, en cambio, obtuvo una suspensión de juicio a prueba por 2 años, deberá pagar una reparación simbólica de $10.000 a la víctima en un plazo de 30 días y realizar 120 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad de Chimbas.