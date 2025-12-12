viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finca saqueada

Membranas al viento en Caucete: robaron de una finca y aparecieron desparramadas en techos de las casas

Unos 20 metros de material impermeable fueron sustraídos de la Finca Taranto y luego hallados sobre viviendas de la zona. La UFI Delitos Especiales sigue el rastro, pero aún no hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
finca robada

El encargado de una finca de Caucete se encontró con una escena desconcertante: parte de la membrana impermeable que utilizaban en el predio había desaparecido sin dejar rastro. Según detalló en su denuncia, cerca de 20 metros del material fueron arrancados del sitio donde estaban instalados.

Lee además
Imagen ilustrativa
Robo en la madrugada

Asaltaron a dos serenos de un barrio a estrenar en Rawson y robaron artefactos
hacia mountain bike en la laja, cayo y termino internado con una fractura
Accidente

Hacía mountain bike en La Laja, cayó y terminó internado con una fractura

La propiedad, ubicada en la zona de Enfermera Medina y Lavalle, activó la intervención de la comisaría 37ª, cuyos efectivos iniciaron las primeras averiguaciones. En cuestión de horas surgió una pista inesperada: vecinos de Las Talas habían visto tramos de membrana sobre los techos de varias casas.

Los policías acudieron al lugar y comprobaron que efectivamente el material estaba allí, esparcido entre distintas viviendas. Tras recuperarlo y restituirlo a su dueño, notificaron a la UFI Delitos Especiales, que ahora lleva adelante la investigación.

Los fiscales ordenaron revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a residentes de la zona para intentar reconstruir cómo se ejecutó el robo y quiénes podrían estar implicados. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados.

Seguí leyendo

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Una empleada se quedó con la tarjeta de una fiscal sanjuanina y se la "reventó" haciendo compras con la familia

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El empleado infiel de Tankito, filmado robando dinero de una caja fuerte, admitió que lo hizo y recibió condena

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Robo en la madrugada

Asaltaron a dos serenos de un barrio a estrenar en Rawson y robaron artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristian Andino integrará a una comisión picante y tendrá como asesora una ex funcionaria de Rawson
Legislativa

Cristian Andino integrará a una comisión picante y tendrá como asesora una ex funcionaria de Rawson

San Juan, azul y oro: los hinchas de Boca celebraron su día en la Plaza 25
En fotos

San Juan, azul y oro: los hinchas de Boca celebraron su día en la Plaza 25

Bugonia y el crudo análisis de la humanidad de Yorgos Lanthimos. video
Tiempo para Ver

"Bugonia", un análisis sobre lo diminuto del ser humano contado a lo Lanthimos

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson
Solidaridad

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson