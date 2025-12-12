Membranas al viento en Caucete: robaron de una finca y aparecieron desparramadas en techos de las casas

El encargado de una finca de Caucete se encontró con una escena desconcertante: parte de la membrana impermeable que utilizaban en el predio había desaparecido sin dejar rastro. Según detalló en su denuncia, cerca de 20 metros del material fueron arrancados del sitio donde estaban instalados.

La propiedad, ubicada en la zona de Enfermera Medina y Lavalle, activó la intervención de la comisaría 37ª, cuyos efectivos iniciaron las primeras averiguaciones. En cuestión de horas surgió una pista inesperada: vecinos de Las Talas habían visto tramos de membrana sobre los techos de varias casas.

Los policías acudieron al lugar y comprobaron que efectivamente el material estaba allí, esparcido entre distintas viviendas. Tras recuperarlo y restituirlo a su dueño, notificaron a la UFI Delitos Especiales, que ahora lleva adelante la investigación.

Los fiscales ordenaron revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a residentes de la zona para intentar reconstruir cómo se ejecutó el robo y quiénes podrían estar implicados. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados.