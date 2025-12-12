viernes 12 de diciembre 2025

Robo en la madrugada

Asaltaron a dos serenos de un barrio a estrenar en Rawson y robaron artefactos

El hecho se registró la madrugada del jueves en el futuro barrio 22 de Abril. Los delincuentes encañonaron a los dos jóvenes serenos y los encerraron en una vivienda a estrenar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Dos jóvenes que trabajaban como serenos en un barrio de Rawson que próximamente será entregado fueron víctimas de un violento asalto en plena madrugada. Los delincuentes encapuchados los amenazaron con un arma de fuego, los encerraron en una casa y robaron artefactos de un depósito del complejo habitacional.

Imagen ilustrativa
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona
La inmobiliaria víctima del asalto en el centro. Imagen Google Maps
Capital

Brutal asalto de dos delincuentes en una inmobiliaria en el centro sanjuanino

El episodio ocurrió pasadas las 5.30 de la mañana del jueves último en el interior del futuro barrio 22 de Abril, ubicado en la intersección de calle Doctor Ortega y San Miguel. Según la denuncia, los encapuchados aparecieron de manera sorpresiva y uno de ellos apuntó con un arma de fuego a los dos serenos, de apellido Flores y Morales, de 23 y 19 años, respectivamente, informaron fuentes judiciales.

Siempre de acuerdo al relato de las víctimas, los ladrones los llevaron hasta el depósito del barrio, donde se guardaban electrodomésticos destinados a las viviendas que aún no fueron entregadas. Luego los encerraron en el interior de una de las casas a estrenar y escaparon tras romper el candado del depósito, del que sustrajeron un calefactor y una cocina.

El caso es investigado por personal de la Comisaría 35ª y quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego. En la zona se realizaron relevamientos y se analizan posibles registros de cámaras de vigilancia de las zonas aledañas para intentar identificar a los autores del asalto.

Dejá tu comentario

