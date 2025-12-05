Brutal asalto de dos delincuentes en una inmobiliaria en el centro sanjuanino

Un violento robo ocurrió en el microcentro. Este jueves alrededor de las 14, dos delincuentes armados ingresaron a la inmobiliaria Inmobiliaria Gerónimo Zapata, ubicada por calle San Luis, entre Avenida Rioja y Jujuy, en Capital.

Los asaltantes amenazaron a los dos empleados que se encontraban dentro. Uno de los trabajadores logró huir hacia la calle para pedir auxilio; el otro, en cambio, quedó reducido y fue golpeado en la cabeza con la culata del arma por uno de los atacantes, según publicó Telesol Diario.

Tras la huida de los delincuentes, al principio las víctimas declararon que “no les habían robado nada”, pero una vez que llegó la patrulla de la Comisaría 2da de San Juan se descubrió que los ladrones se habían llevado 400.000 pesos en efectivo y ocasionado daños en el interior del local.

La causa quedó a cargo de la comisaría 2da y de la UFI Delitos Contra la Propiedad, desde donde ya se iniciaron las averiguaciones correspondientes; entre las medidas estarían el análisis de cámaras de seguridad y testimonios para dar con los responsables.