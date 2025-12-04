jueves 4 de diciembre 2025

En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Una es la vivienda familiar ubicada sobre calle Falucho; la otra es una finca sobre calle Necochea, de 5.195 metros cuadrados. En Catastro aparece un tercer inmueble, de seis hectáreas en el que se están haciendo trabajos de construcción.

Por Natalia Caballero
casafinca
casa
fincados
chiqui
chiqui2

En el medio de un enfrentamiento político entre el mileísmo y el sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se conoció la declaración jurada del hombre más poderoso del fútbol argentino. Los datos sobre el patrimonio del dirigente son públicos porque es presidente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), que se encarga del procesamiento de la basura de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. El documento revela que Tapia recibe 818 millones de pesos al año en concepto de ingresos, incluyendo su labor en el Ceamse y en la vicepresidencia segunda de la Conmebol. El patrimonio inmobiliario del “Chiqui” está integrado por siete propiedades, entre ellas dos en San Juan. En la declaración, no se detalla dónde están los inmuebles ni cómo son pero Tiempo de San Juan te los muestra por primera vez: se trata de una casa sobre Falucho y una finca de 5.195 metros cuadrados sobre calle Necochea, valuada en $153.708. En Catastro aparece un tercer inmueble a su nombre, pero no está claro si ese predio le pertenece a Tapia.

Entre las propiedades que figuran en la declaración jurada de Tapia se detalla una casa en Beccar (valuada en US$15.740.190,05), una vivienda en Río Luján (cotizada en $3.265.421), un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (tasado en $1.084.787), una casa en Cañada, provincia de Buenos Aires, (valorizada en $387.650), una segunda propiedad en Río Luján adquirida por un préstamo y cuyo avalúo fiscal es de $1.450.377.

casa

Los bienes en San Juan que declaró el dirigente deportivo son dos. Por un lado, una casa ubicada en calle Falucho, en Concepción, cuyo avalúo fiscal es de $250.673. Esa vivienda es la residencia familiar, en la que habitó el Chiqui hasta que decidió irse a Buenos Aires a probar suerte a muy corta edad. La casa tiene una fachada humilde, de color amarillo claro y en los laterales se pueden ver unas cámaras de seguridad. Cada vez que viene Tapia a San Juan, visita esa casa. Son pocos los vecinos que conocían que el Chiqui vivió en su tierna juventud en ese lugar, que ahora es uno de los bienes declarados por el presidente de la AFA.

casafinca

El otro inmueble declarado por Tapia es un terreno ubicado en calle Necochea, al norte de calle Rodríguez, Chimbas. Se trata de una de un lote de 5.195 metros cuadrados, en el que se puede ver una construcción antigua, una más nueva, una pileta y también espacios verdes con parrales cuidados y en buen estado. En el documento patrimonial el predio tiene un avalúo fiscal de $153.708. En octubre del 2024, ingresaron a robar al lugar y fue la familia del Presidente de la AFA la que denunció el delito en la sede de la comisaría 17°. Se llevaron materiales de construcción y herramientas.

fincados

En Catastro figura a nombre de Tapia un terreno colindante a la finca de calle Necochea. Tiene seis hectáreas: gran parte de ese lote está vacío, en otro sector se está construyendo una pileta, también se visualiza un galpón y una serie de construcciones en mal estado.

La trama política

image
Javier Milei no oculta su enemistad con Chiqui Tapia.

Javier Milei no oculta su enemistad con Chiqui Tapia.

La tensión entre Claudio “Chiqui” Tapia y el presidente Javier Milei, escaló fuerte en las últimas semanas. A la disputa en torno a las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) se le sumó un capítulo por el título de “Campeón Anual” otorgado a Rosario Central. El trasfondo político incluye también otros episodios: el Chiqui se metió fuerte en política, apoyando en campaña al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. A eso se le suma que el tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, es uno de los dueños del canal de streaming Carnaval, en donde se reveló por primera vez el escándalo por supuestas coimas en ANDIS, que salpican a Karina, alias “El Jefe”.

Milei intervino en la polémica por el título de “Campeón Anual” otorgado a Rosario Central -distinción que derivó en un expediente disciplinario contra Estudiantes— al publicar en X fotos de la camiseta del club presidido por Juan Sebastián Verón, en señal de apoyo. El conflicto se enmarca en la disputa entre el Gobierno nacional y la AFA por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), cuya reglamentación continúa frenada por una cautelar judicial.

La AFA prohíbe la afiliación y la participación en los torneos a los clubes que sean una SAD. Para que la AFA admita a un club como tal debe organizarse como asociación civil sin fines de lucro. Por decreto, Milei intentó cambiar esta norma, pero la Justicia le puso un freno. El 30 de enero de 2024, el Juzgado Federal de Mercedes, ante una demanda iniciada por la Liga de Fútbol de Salto, entidad afiliada a la AFA, dictó una medida cautelar que suspendió el efecto de los artículos del DNU publicado por el Gobierno. El 14 de marzo, la Cámara Federal de San Martín confirmó la resolución de primera instancia. El Estado apeló nuevamente y el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Verón es uno de los que apoya al gobierno de La Libertad Avanza en esta cruzada.

El Chiqui estuvo casado con la hija del ex secretario General de la CGT, Hugo Moyano. Tejió lazos con la política y llegó al Ceamse por una decisión del ex presidente y jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Fue otro Macri, en este caso Jorge, el que lo terminó desplazando del organismo este año. Pero Kicillof lo rescató y puso a disposición de la AFA el Estadio Único de La Plata.

Tapia no solo apoyó a Kicillof en las elecciones, con publicaciones en sus redes sociales, sino que también les dio su bendición a los candidatos del peronismo sanjuanino en las legislativas del pasado 26 de octubre. Tiene una relación con el senador Sergio Uñac, con quien no solo comparte un trato cercano, sino que también dentro de la AFA, donde el ex gobernador es parte del Comité Ejecutivo como representante del poder Legislativo.

Durante las gestiones de Uñac era frecuente que San Juan sea elegida sede para distintos partidos de la AFA, pero desde la asunción del gobernador Marcelo Orrego, no hubo más encuentros oficiales. El ministro de Turismo, Deporte y Cultura, Guido Romero, dijo en Paren las Rotativas que la organización ha sido esquiva con la Provincia.

