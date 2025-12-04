San Juan, con muchas propuestas para disfrutar el finde largo

Diciembre inicia con una cargada actividad cultural en los espacios del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La agenda abarca música, arte, ferias y espacios de formación.

Este jueves 4 de diciembre, a las 21, el Teatro del Bicentenario presentará la muestra anual del Programa de Formación de Canto Popular, un evento al aire libre que celebrará la riqueza del folklore latinoamericano. Guiados por los docentes Patricia Cangemi y Sebastián Narváez, los intérpretes ofrecerán un repertorio que incluye folklore cuyano, tango y candombe, acompañados por los músicos Mariano Moreno (piano), Gabriel Narváez (bajo) y Goku Illanes (percusión). La entrada será gratuita en la explanada del teatro.

Ese mismo día, en el Chalet Cantoni a las 20 se llevará a cabo la tercera y última sesión del ciclo La Imagen Pensativa, titulada “Con(tra) el Aparato)”, organizada por el Instituto de Expresión Visual y la FFHA de la UNSJ. El encuentro contará con la participación de los fotógrafos Marco Mallamaci y Luis Kerman, y se realizará en el Chalet Cantoni, con entrada gratuita y cupos limitados mediante inscripción previa, en este link.

Durante el fin de semana del 5 al 7 de diciembre se desarrollará la tercera edición del Festival de Tango San Juan, organizado por Proyecto Tango SJ y ACAE en el Centro Cultural Conte Grand. Este año, el festival contará con la presencia estelar de los campeones mundiales de Tango Escenario, Florencia Zárate y Guido Palacios, quienes darán clases y brindarán exhibiciones de alto nivel artístico. A la grilla se suma la reconocida Orquesta Siempre Tango, integrada por Mayumi Urgino (violín), Oscar Yemha (bandoneón), Facundo Benavidez (contrabajo) y Pablo Valle (piano).

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan regresará a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario el viernes 5 de diciembre a las 21.30, con un concierto abierto a toda la comunidad. La presentación reafirma el compromiso de la institución con la difusión de la música sinfónica y el acceso gratuito a propuestas de calidad.

En tanto, ese mismo día, el Museo Franklin Rawson inaugurará su tercer bloque expositivo del año. Será desde las 20, con música en vivo de Raiano y un DJ set a cargo de Ioup, y contará con entrada libre y gratuita. Las nuevas muestras son: “Yente – Del Prete: Figuración Mística” (Sala 1), con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva. “Interior/Exterior – Menciones de la 3ª Bienal Nacional de Dibujo” (Sala 2), con la curaduría de Eduardo Stupía. “Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales – 6ª edición” (Sala 3 y foyer), curada por Mariela Limerutti.

Finalmente, el sábado 7 de diciembre, de 19 a 23.30, los Jardines del Auditorio serán sede de la edición especial de Navidad de la feria La Lolita, un clásico de la escena local que reúne a artesanos y diseñadores sanjuaninos. El público podrá encontrar propuestas de decoración y regalos navideños, además de disfrutar de un patio gastronómico y sorteos. La actividad será con entrada libre y gratuita.

FUENTE: Sí San Juan