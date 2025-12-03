Santiago Notario brilló en Neuquén y se quedó con el oro en su categoría tras levantar 145 kilos

Santiago Notario volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del deporte adaptado sanjuanino. Este sábado 29 de noviembre, en San Martín de los Andes (Neuquén), el atleta obtuvo la medalla de oro en su categoría luego de levantar 145 kilos y posicionarse como el mejor entre los competidores de menos de 80 kilos.

Acuerdo federal Ley de Glaciares bajo la lupa: cómo es el procedimiento que empuja San Juan para destrabar la minería

La competencia se desarrolló en el Club Lacar – Gimnasio Nº2 y reunió a 27 atletas y 8 entrenadores de seis provincias: Neuquén, San Juan , San Luis, Salta, Jujuy y Buenos Aires. En ese marco, Notario se destacó con una performance sólida, alcanzando el primer lugar y dejando en alto el trabajo que impulsa la Secretaría de Deporte a través de sus programas de acompañamiento y formación.

Su logro no solo refleja el esfuerzo personal y el compromiso diario con su disciplina, sino también el crecimiento del deporte adaptado en la provincia, que continúa sumando resultados más que positivos en competencias nacionales.

San Juan vuelve a estar en lo más alto del podio gracias al talento y la dedicación de sus deportistas.