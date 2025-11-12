miércoles 12 de noviembre 2025

Polideportivo

La atleta Isabella Gómez logró el primer oro sanjuanino en Binacionales

En la segunda jornada de competencia, la deportista de nuestra provincia se impuso en la final de 100 metros planos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
76f342ce3f21f6f2823602c1b2578b03_L
76f342ce3f21f6f2823602c1b2578b03_L

La delegación de San Juan tuvo una jornada de intensas competencias en el segundo día de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que este año se desarrollan en la Región del Maule, Chile. Con 160 deportistas repartidos en nueve disciplinas, los representantes sanjuaninos siguen dejando su huella en Talca, Linares y Curicó.

El gran destaque de la jornada fue Isabella Gómez, quien se consagró campeona en la final de los 100 metros llanos femeninos, con un tiempo de 12.34 segundos, y de esa manera le dio a San Juan su primer oro en esta 26ª edición del certamen. La velocista también integró la posta 4x100 femenina, que finalizó en el séptimo lugar.

En atletismo también hubo otras actuaciones destacadas: Ángela Cortez fue cuarta en salto en alto (1.50 m), Diana Castro y Luján Poblete finalizaron sexta y decimoquinta respectivamente en los 400 metros, mientras que Valentín Ramos se ubicó cuarto en los 400 masculinos y Isaías Pereyra octavo en los 1500.

En natación, los sanjuaninos compitieron en varias pruebas, con Bautista Álvarez destacándose al quedar sexto en 1500 metros libres y séptimo en 100 espalda. El equipo masculino fue quinto en el relevo 4x100 libre, mientras que las chicas finalizaron séptimas.

El ciclismo, en el velódromo de Curicó, también dejó buenas sensaciones: Facundo Tivani terminó cuarto en la prueba por puntos, y Samara Medrano fue quinta en scratch. En tanto, taekwondo, tenis de mesa, básquetbol, voleibol, balonmano y tenis tuvieron participación en sus respectivas fases de grupos o rondas clasificatorias.

De esta manera, San Juan cerró su segundo día en Maule con la alegría del primer oro conseguido por Isabella Gómez, mientras los demás equipos y deportistas continúan compitiendo con la ilusión de sumar nuevas medallas para la provincia.

