martes 2 de diciembre 2025

Por qué vivir en San Juan, explicado por un sanjuanino en un video y los tres motivos: "Duermen siesta"

El video fue difundido en TikTok. Su mirada mezcla observación cotidiana, orgullo local y una cuota de picardía que despertó decenas de reacciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven sanjuanino volvió a poner en agenda las virtudes de la provincia tras publicar un video que se viralizó en TikTok durante los últimos días. El usuario elias.rodriguezcorti enumeró tres razones por las que asegura que elegiría vivir “toda la vida” en San Juan. Su mirada mezcla observación cotidiana, orgullo local y una cuota de picardía que despertó decenas de reacciones.

En las imágenes, el creador arranca con una aclaración: “Va con cariño, no se enojen, es con mucha onda”. Luego presenta su primer argumento: la siesta sanjuanina. Según plantea, mientras en países como Japón “trabajan desde que se levantan hasta que se acuestan”, en San Juan la pausa del mediodía abre una oportunidad. “Si vos te levantás a las 6 de la mañana y trabajás hasta las 12 de la noche, es muy mucho más fácil de que saques ventaja y que el que está durmiendo siesta se pierda negocios que vos vas a agarrar”, dice entre risas.

El segundo motivo apunta al orden y la seguridad. Define a San Juan como “limpia, pequeña, ordenada y por sobre todas las cosas muy segura”, y asegura que la seguridad “es una prioridad en la provincia”.

El tercer punto, al que considera “el más importante de todos”, es la cercanía: a su familia, a sus amigos, al trabajo y a la naturaleza. “Quiero ver a mi papá, le llamo por teléfono y en 5 minutos lo estoy viendo. Necesito ir a la oficina, está a 4 minutos de mi casa. Necesito campo, naturaleza, estoy a 10 minutos en auto de estar en un lugar magnífico”, detalla.

El video rápidamente sumó decenas de me gusta y comentarios. “Está muy bien el razonamiento, aguante San Juan”, escribió un usuario, reflejando el tono general de los mensajes que celebraron la mirada fresca y afectuosa del tiktoker.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995945758676419026&partner=&hide_thread=false

