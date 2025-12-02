El Gobierno informó cómo pagar infracciones de tránsito a través del botón de pago de Ciudadano Digital

El Ministerio de Gobierno detalló este martes el paso a paso para abonar multas de tránsito de manera online, a través del sistema de Ciudadano Digital, que permite consultar actas, visualizar deudas y acceder al botón de pago mediante la plataforma Plus Pago.

Para cancelar una infracción, el usuario debe ingresar a su cuenta con su nombre de usuario y clave personal. Dentro del portal, la información se encuentra en la sección “Mis Deudas”, específicamente en “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”, donde se despliega el listado completo de multas pendientes. En cada acta aparece la opción “Pagar”, que redirecciona automáticamente a Plus Pago, habilitado para operar con tarjetas de crédito y débito.

No todas las infracciones pueden resolverse de manera digital. Desde el Ministerio aclararon que aquellas que implican radiación del vehículo requieren la presencia del infractor en los Juzgados de Faltas, ubicados en el tercer piso, núcleo 5 del Centro Cívico, donde se gestiona el trámite de forma presencial.

El sistema también ofrece beneficios para quienes pagan dentro de los primeros 30 días. El pago espontáneo o voluntario otorga un descuento del 25% sobre el total. Además, si se trata de la primera multa y el conductor no registra reincidencias, se aplica un descuento adicional del 50%, siempre que se abone dentro del mismo plazo.