martes 2 de diciembre 2025

Temblor

Un sismo en el norte de Mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino

Un fuerte temblor con epicentro en Mendoza se sintió muy fuerte en San Juan, cerca de las 20.30 de este martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sismo de 5 grados, con epicentro en el norte mendocino, casi la límite con nuestra provincia, se sintió fuerte en San Juan.

Geográficamente, el INPRES ubicó el epicentro a 61 kilómetros al norte de la capital mendocina, y a 95 kilómetros de San Juan capital. La profundidad fue de 10 kilómetros.

image
