Un sismo en el norte de Mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino

martes 2 de diciembre 2025
Un fuerte temblor con epicentro en Mendoza se sintió muy fuerte en San Juan, cerca de las 20.30 de este martes.
Un sismo de 5 grados, con epicentro en el norte mendocino, casi la límite con nuestra provincia, se sintió fuerte en San Juan.
Geográficamente, el INPRES ubicó el epicentro a 61 kilómetros al norte de la capital mendocina, y a 95 kilómetros de San Juan capital. La profundidad fue de 10 kilómetros.