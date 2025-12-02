Un sismo en el norte de Mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino

Un sismo de 5 grados, con epicentro en el norte mendocino, casi la límite con nuestra provincia, se sintió fuerte en San Juan.

Ambiente En Capital piensan en un sistema para clasificar los residuos, pero por ahora "no hay plata"

Novedad El Gobierno informó cómo pagar infracciones de tránsito a través del botón de pago de Ciudadano Digital

Geográficamente, el INPRES ubicó el epicentro a 61 kilómetros al norte de la capital mendocina, y a 95 kilómetros de San Juan capital. La profundidad fue de 10 kilómetros.