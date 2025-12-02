martes 2 de diciembre 2025

Prevención

El Hospital Marcial Quiroga lanzó un programa gratuito para dectectar a tiempo uno de los cánceres más mortales

El centro de salud incorporó un circuito especializado que facilita el acceso a estudios de baja dosis para detectar lesiones en etapas iniciales. Mirá de qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La convocatoria para el programa está dirigida a personas de 55 a 75 años que fumen actualmente o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años.

El Hospital Marcial Quiroga puso en marcha el Programa de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón, impulsado por el Servicio de Cirugía de Tórax, destinado a personas con antecedentes de tabaquismo que integran el grupo de mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad. El objetivo central es fortalecer las acciones de prevención y diagnóstico precoz, fundamentales para mejorar los resultados terapéuticos.

"El cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad oncológica a nivel mundial y, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Por este motivo, detectarlo a tiempo incrementa de manera significativa las posibilidades de tratamiento y supervivencia", indicaron desde el centro de salud.

En este marco, el programa incorpora la realización de tomografías de tórax de baja dosis, un estudio rápido, gratuito y de mínima radiación, recomendado internacionalmente para la detección precoz.

“Generar políticas activas de prevención y diagnóstico temprano es esencial para cuidar a nuestra comunidad. Este programa refleja el compromiso del Hospital Marcial Quiroga con la salud pública y con la reducción del impacto del cáncer de pulmón en la provincia”, expresó el jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y uno de los profesionales referentes del equipo interdisciplinario que impulsa la iniciativa, Diego Basualdo.

La convocatoria está dirigida a personas de 55 a 75 años que fumen actualmente o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. En caso de dudas respecto de los criterios de inclusión, el equipo médico evaluará cada situación de manera individual para determinar la conveniencia del estudio.

Cómo acceder al control gratuito del programa

El acceso al turno es sencillo: se debe ingresar a Programa de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón y completar un breve formulario. Luego, personal del programa se comunicará vía WhatsApp para asignar día y horario. Los estudios se realizarán en el Hospital Marcial Quiroga y no tienen costo para el paciente.

La iniciativa es desarrollada por un equipo interdisciplinario integrado por los servicios de Cirugía de Tórax, Diagnóstico por Imágenes, Neumonología, Oncología, Anatomía Patológica, Enfermería y Atención Primaria, lo que permite una evaluación integral y un circuito asistencial eficiente para cada paciente.

