martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pervertido sexual

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

El hecho fue denunciado en octubre último, pero ocurrió años atrás. El sujeto es un changarín que abusó de una nena de 5 años, hija de una vecina, que quedaba al cuidado de su madre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.

Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.

Un changarín de finca de Albardón fue condenado este lunes por abusar sexualmente de la hija de una vecina, pero no irá al penal de Chimbas. Si bien él mismo admitió su responsabilidad en el ultraje a través de un juicio abreviado, recibió la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento condicional y de esa manera continuará en libertad.

Lee además
Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia
denuncian a un gendarme de barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son senaladas por encubrimiento
Nuevo escándalo

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento

El ahora condenado es Carlos Gabriel Torres, de 27 años. El hombre se presentó este lunes junto a su defensora, la abogada María Filomena Noriega, a la audiencia de formalización en la que la fiscal Andrea Insegna y el ayudante Fernando Guerrero iban a imputarle el delito de abuso sexual simple, pero llegó a un acuerdo de juicio abreviado. El hombre reconoció su responsabilidad en el hecho y el juez de garantías Eugenio Barbera homologó el acuerdo y dictó la condena de cumplimiento condicional.

image
El ayudante fiscal Fernando Guerrero y la fiscal Andrea Insegna, de la UFI ANIVI. A la derecha, la abogada particular María Filomena Noriega.

El ayudante fiscal Fernando Guerrero y la fiscal Andrea Insegna, de la UFI ANIVI. A la derecha, la abogada particular María Filomena Noriega.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, todo salió a la luz porque la nena, que hoy tiene 12 años, contó que a su maestra la situación que la atormentaba de hace años. Le relató que, cuando ella tenía 5 años y se mamá la dejaba al cuidado de una vecina, sufrió el abuso sexual por parte del hijo de esa señora.

La niña recordaba que entró al baño, el joven se metió por detrás y la sometió a manoseos. Al escuchar todo esto, la docente se contactó con la madre de la estudiante y la puso al tanto de la situación. Esto sucedió en octubre último y radicaron la denuncia en la UFI ANIVI. Esa causa llegó a su fin este lunes con un juicio abreviado por medio del cual condenaron a Torres a la pena de 6 meses de prisión en suspenso.

Temas
Seguí leyendo

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

De la cancha al calabozo: futbolistas cauceteros terminaron presos por irse a las piñas en un partido

La "Super Gridito" pasará 12 años presa por vender droga en su casa de La Bebida

Una familia de Rivadavia quedó en la calle por un incendio que habría sido intencional

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Detuvieron a un hombre en Angaco por amenazar a su pareja con un cuchillo y atacar a un policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenan a dos ex directivos de la granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Te Puede Interesar

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Por Walter Vilca
Calor y sequía, terminó un verano que dejó grandes récords en San Juan.
Clima

Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara
Patronales

Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede
Robo

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede