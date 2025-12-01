Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Un changarín de finca de Albardón fue condenado este lunes por abusar sexualmente de la hija de una vecina, pero no irá al penal de Chimbas. Si bien él mismo admitió su responsabilidad en el ultraje a través de un juicio abreviado, recibió la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento condicional y de esa manera continuará en libertad.

Nuevo escándalo Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento

Se les volvió en contra Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

El ahora condenado es Carlos Gabriel Torres , de 27 años. El hombre se presentó este lunes junto a su defensora, la abogada María Filomena Noriega , a la audiencia de formalización en la que la fiscal Andrea Insegna y el ayudante Fernando Guerrero iban a imputarle el delito de abuso sexual simple, pero llegó a un acuerdo de juicio abreviado. El hombre reconoció su responsabilidad en el hecho y el juez de garantías Eugenio Barbera homologó el acuerdo y dictó la condena de cumplimiento condicional.

image El ayudante fiscal Fernando Guerrero y la fiscal Andrea Insegna, de la UFI ANIVI. A la derecha, la abogada particular María Filomena Noriega.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, todo salió a la luz porque la nena, que hoy tiene 12 años, contó que a su maestra la situación que la atormentaba de hace años. Le relató que, cuando ella tenía 5 años y se mamá la dejaba al cuidado de una vecina, sufrió el abuso sexual por parte del hijo de esa señora.

La niña recordaba que entró al baño, el joven se metió por detrás y la sometió a manoseos. Al escuchar todo esto, la docente se contactó con la madre de la estudiante y la puso al tanto de la situación. Esto sucedió en octubre último y radicaron la denuncia en la UFI ANIVI. Esa causa llegó a su fin este lunes con un juicio abreviado por medio del cual condenaron a Torres a la pena de 6 meses de prisión en suspenso.