La escena nació como un día cualquiera en el aula de 6° año de la orientación en Ciencias Sociales , pero terminó convertida en uno de esos recuerdos que los años no borran. Según contaron los propios chicos, la profesora de Geografía venía guardando un secreto: una sorpresa que, al final del ciclo lectivo, les iba a transformar la mañana.

Complicado Alerta en San Juan: los casos de sífilis se disparan y el aumento roza el 45%, con el ojo en los menores de 15

En las redes Por qué vivir en San Juan, explicado por un sanjuanino en un video y los tres motivos: "Duermen siesta"

“La profe de geografía nos organizó la mejor sorpresa, gracias papás, gracias profe, GRACIAS FAMILIA”, escribieron en redes los egresados de la Escuela Normal Superior Sarmiento, en Capital. Lo que mostraron después el video -publicado en la cuenta sociaales25_- explica el resto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995968705294143993&partner=&hide_thread=false Una profesora sorprendió a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones



Video gentileza: TikTok sociaales25_ pic.twitter.com/4cJjmYr1WZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 2, 2025

En las imágenes se ve el momento exacto en que la docente sale del aula, abre la puerta y da paso a un grupo de personas que los estudiantes no esperaban ver allí: sus propios familiares. Padres, madres y hermanos entran sosteniendo globos, cajas y carteles de felicitaciones, armados especialmente para celebrar el cierre del secundario.

El aula se convierte en un abrazo colectivo. Hay estudiantes que se tapan la cara para contener el llanto, otros que corren a los brazos de sus padres, y una mezcla de risa y emoción que desborda el espacio. Entre lagrimones, palabras cortas y miradas largas, se llevaron un recuerdo que terminó volviéndose viral.

El video superó los 20 mil “me gusta” en Instagram y dejó una estampa final del último día de clases: ese instante único en que los adolescentes descubren que crecer duele un poco, pero se hace más leve cuando alguien les prepara una sorpresa para celebrarlo.