Organizan un recital solidario para ayudar a un sanjuanino que está hospitalizado en Buenos Aires

La familia de artistas de San Juan volverá a unirse el domingo 7 de diciembre, en el Parque de Rawson, a través de un recital que tiene la intención de recaudar fondos para ayudar a Alfredo Francapani, quien se encuentra internado en Buenos Aires.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se trata de Alfredo Fracapani, quien está internado en el Hospital El Cruce a la espera de un trasplante. El concierto será el domingo 7 en el Parque de Rawson
La familia de artistas de San Juan volverá a unirse el domingo 7 de diciembre, en el Parque de Rawson, a través de un recital que tiene la intención de recaudar fondos para ayudar a Alfredo Francapani, quien se encuentra internado en Buenos Aires.
Según explicó Daniel Giovenco, uno de los organizadores de esta movida solidaria, Fracapani se encuentra hospitalizado a la espera de un trasplante de hígado.
El concierto, que se realizará de 19:00 a 22:00, busca sumar donaciones económicas para ayudar a Alfredo con los gastos que diariamente generan su internación. Quienes se acerquen el domingo podrán hacerlo con equipo de mate o una conservadora para tener algo fresco para compartir.
Además, se aceptarán colaboraciones en físico o también a través de transferencias virtuales al alias alfredo.fracapani.mp