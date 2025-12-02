Organizan un recital solidario para ayudar a un sanjuanino que está hospitalizado en Buenos Aires

El recital busca recaudar fondos para ayudar al sanjuanino Alfredo Fracapani, quien se encuentra internado en Buenos Aires a la espera de un trasplante de hígado.

La familia de artistas de San Juan volverá a unirse el domingo 7 de diciembre, en el Parque de Rawson, a través de un recital que tiene la intención de recaudar fondos para ayudar a Alfredo Francapani, quien se encuentra internado en Buenos Aires.

Según explicó Daniel Giovenco, uno de los organizadores de esta movida solidaria, Fracapani se encuentra hospitalizado a la espera de un trasplante de hígado.

El concierto, que se realizará de 19:00 a 22:00, busca sumar donaciones económicas para ayudar a Alfredo con los gastos que diariamente generan su internación. Quienes se acerquen el domingo podrán hacerlo con equipo de mate o una conservadora para tener algo fresco para compartir.

Además, se aceptarán colaboraciones en físico o también a través de transferencias virtuales al alias alfredo.fracapani.mp