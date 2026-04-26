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Aniversario

Juntos a la Par: 11 años acompañando a personas con discapacidad hacia la autonomía

La organización sanjuanina, hoy liderada por dos psicopedagogas, apuesta a que sus integrantes vivan experiencias cotidianas como salir, comprar o manejar su propio dinero.

Por Bautista Lencinas
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Juntos a la Par cumple 11 años en San Juan consolidándose como un espacio de acompañamiento para personas con discapacidad que busca algo tan simple como profundo: que sus integrantes puedan desarrollar autonomía y vivir experiencias cotidianas como cualquier otra persona.

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Actualmente, la organización está a cargo de Sol Schoenfeld y Malena García, amigas y psicopedagogas, quienes le dieron un giro al proyecto al reforzar su encuadre terapéutico. Bajo su gestión, el foco dejó de estar en el entorno familiar para centrarse directamente en las necesidades y deseos de quienes asisten.

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El espacio nació impulsado por Nahuel Brito, kinesiólogo, y Gabriela Arancibia, acompañante terapéutica y profesora de nivel inicial, con un objetivo inicial más vinculado a lo familiar. Con el paso del tiempo, la propuesta evolucionó hasta convertirse en un dispositivo terapéutico orientado a fomentar la autonomía personal.

En ese camino, Juntos a la Par trabaja con adolescentes y adultos con discapacidad, promoviendo actividades que forman parte de la vida diaria: salir a un bar, ir de compras o aprender a manejar dinero. “Ellos quieren hacer lo que hace todo el mundo”, es la premisa que guía cada una de las propuestas.

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Una de las experiencias más representativas son las actividades productivas, como la elaboración y venta de prepizzas. Con lo recaudado, los propios participantes organizan salidas, por ejemplo al shopping, donde pueden decidir en qué gastar su dinero. El objetivo no es solo recreativo, sino también formativo: fortalecer la toma de decisiones y la independencia.

Desde la mirada profesional, Schoenfeld remarcó la importancia de sostener límites claros en el vínculo terapéutico. “La transferencia está siempre presente, pero lo más sano es saber poner límites”, explicó, y subrayó la necesidad de equilibrar el rol profesional con el cuidado personal, dedicando tiempo al ocio, al deporte y a la vida propia.

Sol y Malena aseguran que nada de esto podría ser posible sin la confianza de las familias. También destacan la participación de Tamara, Esteban, Brian, Pilar y José, los colaboradores que las acompañan y que hoy en día las ayudan a sostener Juntos a la Par.

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