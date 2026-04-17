viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años

El fallecimiento del comisario inspector César Ulises Castro, de 49 años, generó conmoción en la fuerza policial sanjuanina. Era un efectivo de amplia trayectoria y reconocido por su compromiso con el servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del comisario inspector César Ulises Castro, quien murió a los 49 años. La noticia generó conmoción dentro de la fuerza y entre quienes compartieron su trayectoria.

Lee además
Tristeza en Angaco tras el fallecimiento de José Virgilio Martínez, conocido y querido “Guacho”, un referente del gauchaje local y apasionado cantor.
Tristeza

Dolor en el mundo gaucho sanjuanino por el fallecimiento de un exponente del grupo y cantor
Dolor en San Juan por el fallecimiento de la arquitecta Marta Graciela Martinet.
Tristeza

Dolor en San Juan por el fallecimiento de una conocida arquitecta

Castro, conocido afectuosamente como “Polo”, era un efectivo de amplia experiencia y ocupaba un cargo de jerarquía dentro de la institución. A lo largo de su carrera supo construir una imagen marcada por el compromiso con el servicio y el respeto de sus pares.

Su muerte enluta no solo a la fuerza policial, sino también a su familia, amigos y allegados, que lo despiden con dolor en estas horas. Desde distintos ámbitos expresaron sus condolencias y acompañamiento ante la pérdida de un hombre que dejó su huella en la institución.

image

En medio del duelo, sus compañeros lo recuerdan por su vocación y dedicación, cualidades que lo posicionaron como una figura valorada dentro de la Policía de San Juan.

Según indicaron, el velorio se realizará en la Cochería San José.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la muerte de la hermana de una reconocida conductora sanjuanina

Dolor en Jujuy por la muerte del operario tras caer de una maquinaria en una mina en Calingasta

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos

Buscan empresas para construir defensas contra crecidas en zonas clave de Ullum

Furor en Jáchal por el ingeniero aeroespacial que trabaja en Francia y volvió a su tierra natal

Tres luces "danzaron" en el cielo sanjuanino y generaron diversas especulaciones: ¿ovnis?

La otra consecuencia de los mensajes intimidatorios en San Juan: escuelas sin alumnos

El 'Cine Club' se despide del Patio de Artes y muda su mística a la Sala Z

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Te Puede Interesar

Dos crímenes y el ardid para esconderse en San Juan: la historia desconocida del hermano de Pedro Saitta
De película

Dos crímenes y el ardid para esconderse en San Juan: la historia desconocida del hermano de Pedro Saitta

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan video
Videonota

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos
Diputados

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos
Tiempo pregunta

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos

El yacimiento El Pachón, en Calingasta, vuelve a escena como objetivo del grupo Luksic, que analiza desembarcar en Argentina con apoyo en su infraestructura chilena.
Interés minero en Calingasta

El Pachón y su "clásico" de abril: el gigante chileno Luksic insiste por tercer año con el proyecto de cobre sanjuanino