Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años
El fallecimiento del comisario inspector César Ulises Castro, de 49 años, generó conmoción en la fuerza policial sanjuanina. Era un efectivo de amplia trayectoria y reconocido por su compromiso con el servicio.
La Policía de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del comisario inspector César Ulises Castro, quien murió a los 49 años. La noticia generó conmoción dentro de la fuerza y entre quienes compartieron su trayectoria.
Castro, conocido afectuosamente como “Polo”, era un efectivo de amplia experiencia y ocupaba un cargo de jerarquía dentro de la institución. A lo largo de su carrera supo construir una imagen marcada por el compromiso con el servicio y el respeto de sus pares.
Su muerte enluta no solo a la fuerza policial, sino también a su familia, amigos y allegados, que lo despiden con dolor en estas horas. Desde distintos ámbitos expresaron sus condolencias y acompañamiento ante la pérdida de un hombre que dejó su huella en la institución.
En medio del duelo, sus compañeros lo recuerdan por su vocación y dedicación, cualidades que lo posicionaron como una figura valorada dentro de la Policía de San Juan.
Según indicaron, el velorio se realizará en la Cochería San José.