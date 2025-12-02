Iniciaron una colecta para ayudar a la familia víctima de un grave choque en Rawson
Varias personas de la familia Sosa siguen internadas tras el brutal choque del sábado en Rawson. Ante los elevados gastos médicos y la imposibilidad de trabajar, allegados impulsaron una colecta solidaria.
El violento choque ocurrido durante la madrugada del sábado en Rawson -cuando un Renault Week habría realizado una maniobra indebida y terminó chocando de frente contra tres motocicletas- dejó a varios integrantes de la familia Sosa con graves heridas y generó una fuerte conmoción en la comunidad. Mientras algunos continúan internados, uno de ellos en terapia intensiva, sus seres queridos impulsaron una movida solidaria ante la delicada situación económica que atraviesan.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Carososa.25 (cuenta a nombre de Flavia Carolina Sosa, hermana de los damnificados). También está disponible la línea 2645158333 para brindar asistencia o recibir más información. Según afirmaron, necesitan cubrir gastos de internación y sostener a las familias afectadas, ya que varios de los heridos son albañiles.
W.S. (13) sufrió politraumatismos y permanece internado bajo observación.
Matías Sosa, uno de los más comprometidos, tiene fractura de cadera —con un tutor externo hasta su operación—, fractura de antebrazo derecho y debieron amputarle un testículo debido a la gravedad de la lesión.
Osvaldo Emanuel Sosa recibió el alta el sábado por la tarde, pero continúa con secuelas en recuperación domiciliaria.
Miguel Sosa, el caso más crítico, sigue internado en terapia intensiva con traumatismo encefalocraneano, lesiones internas, luxación de cadera y múltiples politraumatismos.
Otros involucrados son Juan Narváez (24), conductor de una Guerrero 110cc; Matías Sosa (40) y Osvaldo Sosa (38) en una Yamaha 150cc; y Miguel Sosa (41), acompañado por su hijo en una Maverick 110cc.