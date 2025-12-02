Iniciaron una colecta para ayudar a la familia víctima de un grave choque en Rawson

El violento choque ocurrido durante la madrugada del sábado en Rawson -cuando un Renault Week habría realizado una maniobra indebida y terminó chocando de frente contra tres motocicletas- dejó a varios integrantes de la familia Sosa con graves heridas y generó una fuerte conmoción en la comunidad. Mientras algunos continúan internados, uno de ellos en terapia intensiva, sus seres queridos impulsaron una movida solidaria ante la delicada situación económica que atraviesan.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Carososa.25 (cuenta a nombre de Flavia Carolina Sosa, hermana de los damnificados). También está disponible la línea 2645158333 para brindar asistencia o recibir más información. Según afirmaron, necesitan cubrir gastos de internación y sostener a las familias afectadas, ya que varios de los heridos son albañiles.

image

El estado de los heridos

De acuerdo con los partes médicos recientes:

W.S. (13) sufrió politraumatismos y permanece internado bajo observación.

Matías Sosa, uno de los más comprometidos, tiene fractura de cadera —con un tutor externo hasta su operación—, fractura de antebrazo derecho y debieron amputarle un testículo debido a la gravedad de la lesión.

Osvaldo Emanuel Sosa recibió el alta el sábado por la tarde, pero continúa con secuelas en recuperación domiciliaria.

Miguel Sosa, el caso más crítico, sigue internado en terapia intensiva con traumatismo encefalocraneano, lesiones internas, luxación de cadera y múltiples politraumatismos.

Otros involucrados son Juan Narváez (24), conductor de una Guerrero 110cc; Matías Sosa (40) y Osvaldo Sosa (38) en una Yamaha 150cc; y Miguel Sosa (41), acompañado por su hijo en una Maverick 110cc.

El reclamo de justicia

Una familiar aseguró a Tiempo de San Juan que dos de los adultos y el menor continuaban internados y que uno de ellos necesitaría una prótesis. “Solo quiero justicia”, expresó con angustia. Otro mensaje viralizado en redes reflejó la bronca del entorno: “Dios quiera que pagues por el daño que causaste… fuiste una bestia inhumana”.

Mientras la investigación avanza y los médicos monitorean la evolución de los heridos, la familia pide apoyo y se aferra a la solidaridad de la gente en medio del difícil momento que atraviesan.