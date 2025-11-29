Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Un tremendo choque ocurrido durante la madrugada de este sábado en Rawson dejó a varias personas internadas. El siniestro tuvo lugar cerca de las 2:30hs sobre calle Abraham Tapia, a metros del Callejón Coria, cuando un auto que intentaba realizar un sobrepaso terminó invadiendo el carril contrario y chocando de frente a tres motos que circulaban en sentido opuesto. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el Renault Week manejado por Pablo López Montaño (28) se abrió para pasar a otro vehículo y, al cruzarse de carril, no alcanzó a advertir la presencia de las motos que venían de frente por el otro carril. Así fue el impactante momento.

Imágenes impactantes Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Las imágenes del impactante video captado por cámaras de seguridad muestran con claridad cómo el auto inicia la maniobra, invade por completo el carril contrario y arrolla sin frenar a las tres motos que avanzaban en fila. Tras el choque, los motociclistas y acompañantes salieron despedidos, quedando tendidos en el asfalto mientras vecinos de la zona, alertados por el estruendo, corrieron a brindar auxilio hasta la llegada de las ambulancias.

En el incidente participaron Mariano Matías Sosa (40), quien conducía una Yamaha 150 cc junto a su acompañante Emanuel Osvaldo Sosa (36); Miguel Ángel Sosa (41), que circulaba en una Maverick 110 cc acompañado por su hijo Wilson Sosa (13); y Juan Narváez (24), que manejaba una Guerrero 110 cc. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

El estado más crítico es el de Miguel Ángel Sosa, quien ingresó con un cuadro sumamente grave que incluyó traumatismo encefalocraneano, traumatismo cerrado de tórax y abdomen, luxación de cadera izquierda, lesiones en miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo, además de múltiples politraumatismos. Su evolución continúa siendo monitoreada de cerca por el equipo médico. Su hijo, Wilson Sosa, también sufrió politraumatismos y quedó internado en observación, acompañado por su madre, Leonela Montenegro.

Por su parte, Mariano Matías Sosa presentó TEC, una profunda herida cortante en la frente, escoriaciones y politraumatismos, mientras que Emanuel Osvaldo Sosa ingresó con TEC con herida cortante, traumatismo facial y ocular derecho, múltiples escoriaciones y politraumatismo generalizado. Ambos permanecen internados, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.

El video: