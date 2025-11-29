sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Las cámaras de seguridad captaron el impresionante momento en que un Renault Week, al intentar un sobrepaso, cruzó de carril y embistió de frente a tres motos. Todos los involucrados fueron hospitalizados y uno de ellos permanece en estado crítico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un tremendo choque ocurrido durante la madrugada de este sábado en Rawson dejó a varias personas internadas. El siniestro tuvo lugar cerca de las 2:30hs sobre calle Abraham Tapia, a metros del Callejón Coria, cuando un auto que intentaba realizar un sobrepaso terminó invadiendo el carril contrario y chocando de frente a tres motos que circulaban en sentido opuesto. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el Renault Week manejado por Pablo López Montaño (28) se abrió para pasar a otro vehículo y, al cruzarse de carril, no alcanzó a advertir la presencia de las motos que venían de frente por el otro carril. Así fue el impactante momento.

Lee además
Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos
un hombre murio electrocutado mientras hacia arreglos en su casa en rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
image

Las imágenes del impactante video captado por cámaras de seguridad muestran con claridad cómo el auto inicia la maniobra, invade por completo el carril contrario y arrolla sin frenar a las tres motos que avanzaban en fila. Tras el choque, los motociclistas y acompañantes salieron despedidos, quedando tendidos en el asfalto mientras vecinos de la zona, alertados por el estruendo, corrieron a brindar auxilio hasta la llegada de las ambulancias.

En el incidente participaron Mariano Matías Sosa (40), quien conducía una Yamaha 150 cc junto a su acompañante Emanuel Osvaldo Sosa (36); Miguel Ángel Sosa (41), que circulaba en una Maverick 110 cc acompañado por su hijo Wilson Sosa (13); y Juan Narváez (24), que manejaba una Guerrero 110 cc. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

El estado más crítico es el de Miguel Ángel Sosa, quien ingresó con un cuadro sumamente grave que incluyó traumatismo encefalocraneano, traumatismo cerrado de tórax y abdomen, luxación de cadera izquierda, lesiones en miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo, además de múltiples politraumatismos. Su evolución continúa siendo monitoreada de cerca por el equipo médico. Su hijo, Wilson Sosa, también sufrió politraumatismos y quedó internado en observación, acompañado por su madre, Leonela Montenegro.

Por su parte, Mariano Matías Sosa presentó TEC, una profunda herida cortante en la frente, escoriaciones y politraumatismos, mientras que Emanuel Osvaldo Sosa ingresó con TEC con herida cortante, traumatismo facial y ocular derecho, múltiples escoriaciones y politraumatismo generalizado. Ambos permanecen internados, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Video sensible Las cámaras de seguridad captaron el impresionante momento en que un Renault Week, al intentar un sobrepaso, cruzó de carril y embistió de frente a tres motos. Todos los involucrados fueron hospitalizados y uno de ellos permanece en estado crítico. El siniestro tuvo lugar cerca de las 2:30hs sobre calle Abraham Tapia, a metros del Callejón Coria. Más info en @tiempodesanjuan #accidente #video #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson

Robaron una bomba de agua y ropa en Rawson, huyeron y fueron atrapados: entre ellos, cayó un "fan del Inter Miami"

Condenan a uno de los ladrones que entraron a robar a una casa de Rawson

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico de Rawson: todo lo que tenés que saber

Rawson: un menor terminó herido en la cabeza de un disparo e investigan las causas

El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Criminalística. Imagen ilustrativa
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Te Puede Interesar

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Por Carla Acosta
El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan video
Relevamiento

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"