sábado 29 de noviembre 2025

Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El siniestro fue por calle Abraham Tapia. Todos los protagonistas tuvieron que ser internados de urgencia en el Hospital Rawson. No se registraron fallecidos, Mirá quién es cada uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imágenes Tiempo de San Juan

Imágenes Tiempo de San Juan

Durante la madrugada de este sábado se produjo un violento choque por calle Abraham Tapia en Rawson. Un auto embistió de frente con tres motocicletas. Todos los protagonistas terminaron heridos y afortunadamente no se lamentaron víctimas fatales, expresaron fuentes del caso.

El hecho ocurrió por Abraham Tapia. El auto circulaba de Sur a Norte y al intentar sobrepasar a otro vehículo, se cruzó de carril y no se percató que en ese momento venían tres motos. No tuvo el tiempo suficiente para volver a su carril y las terminó embistiendo con mucha violencia.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 02.19.08

Este choque con maniobra imprudente provocó lesiones de consideración a los conductores y acompañantes de los rodados. Todos se encuentran internados en el Hospital Rawson.

En razón de esta maniobra imprudente, se produjo el accidente contra los tres rodados, provocando lesiones de consideración en los conductores y acompañantes, todos los cuales fueron trasladados a Urgencia del Hospital Rawson.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 horas y fue cerca de la intersección con el Callejón Coria, expresó el ayudante fiscal César Recio y el fiscal Adolfo Díaz de UFI Delitos Especiales N°6.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 05.42.30

Quiénes son los protagonistas de este brutal siniestro en Rawson

El conductor del auto Renault Week fue identificado como Pablo López Montaño, de 28 años. Los motociclistas fueron identificados como Matías Sosa (40) e iba a bordo de una moto Yamaha 150cc y lo acompañaba Osvaldo Sosa (38). En el otro rodado, moto Maverick 110cc, lo conducía Miguel Sosa (41) y lo acompañaba su hijo de 13 años. Y el cuarto protagonista y último motorista, Juan Narváez, de 24 años, conducía una moto Guerrero 110cc.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 09.21.12
Imagen cortesía UFI Delitos Especiales.

Imagen cortesía UFI Delitos Especiales.

