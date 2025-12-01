"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

El choque ocurrido durante la madrugada del sábado en Rawson sigue generando conmoción y dolor. Mientras varios integrantes de la familia Sosa permanecían internados tras haber sido embestidos de frente por un auto , sus seres queridos expresaron en las redes sociales la impotencia y la angustia que atraviesan.

Imágenes impactantes Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Ocurrió en la madrugada Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Una familiar aseguró a Tiempo de San Juan que dos de los adultos y el menor de edad aún siguen internados, y que este domingo fueron evaluados nuevamente por los médicos. Según contó, uno de ellos necesitaría una prótesis debido a la gravedad de las lesiones sufridas. “Solo quiero justicia”, expresó con angustia. También informó que Emanuel Sosa fue dado de alta, aunque aclaró que “todavía tiene secuelas de los golpes”, por lo que continúa en recuperación domiciliaria.

Desde el fin de semana, la familia Sosa viene manifestando su bronca por lo ocurrido. En un mensaje que circuló ampliamente en redes, una familiar escribió: “Dios quiera que pagues por el daño que causaste. Gracias a Dios y a la Difunta Correa están vivos mis hermanos y mi sobrino… pero fuiste una bestia inhumana”.

Otros allegados se sumaron enviando fuerzas, pidiendo por la evolución de los internados y convocando a cadenas de oración, especialmente por el más delicado de todos.

El siniestro ocurrió cerca de las 2:30 del sábado sobre calle Abraham Tapia, a metros del Callejón Coria. Según informó la UFI Delitos Especiales, un Renault Week conducido por Pablo López Montaño (28) habría intentado realizar un sobrepaso, invadió el carril contrario y terminó chocando de frente a tres motocicletas que circulaban en sentido opuesto.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del impacto: el automóvil inicia la maniobra, cruza completamente al carril contrario y embiste sin frenar a las motos que avanzaban en fila. Los motociclistas salieron despedidos y quedaron tendidos en el asfalto, mientras vecinos se acercaban desesperados a asistirlos.

En el siniestro resultaron heridos Mariano Matías Sosa (40), quien conducía una Yamaha 150 cc junto a su acompañante Emanuel Osvaldo Sosa (36); Miguel Ángel Sosa (41), que viajaba en una Maverick 110 cc junto a su hijo W.S. (13); y Juan Narváez (24), conductor de una Guerrero 110 cc. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

El cuadro más grave continúa siendo el de Miguel Ángel Sosa, quien ingresó con traumatismo encefalocraneano, traumatismo cerrado de tórax y abdomen, luxación de cadera izquierda, lesiones en extremidades y múltiples politraumatismos. Su hijo también sufrió politraumatismos y permanece internado, acompañado por su madre, Leonela Montenegro.

Por su parte, Mariano Matías Sosa presentó traumatismo encefalocraneano, una herida profunda en la frente y múltiples escoriaciones, mientras que Emanuel Sosa padeció traumatismo facial y ocular, además de heridas cortantes.