lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Integrantes de la familia Sosa, entre ellos un menor de edad, siguen internados tras el violento siniestro. Desde el entorno confirmaron que uno de los heridos necesitaría una prótesis y reclamaron justicia, mientras otro de los damnificados fue dado de alta pero aún sufre secuelas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.

El choque ocurrido durante la madrugada del sábado en Rawson sigue generando conmoción y dolor. Mientras varios integrantes de la familia Sosa permanecían internados tras haber sido embestidos de frente por un auto, sus seres queridos expresaron en las redes sociales la impotencia y la angustia que atraviesan.

Lee además
video impactante: asi fue el terrible choque en rawson cuando un auto se cruzo de carril y atropello a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Una familiar aseguró a Tiempo de San Juan que dos de los adultos y el menor de edad aún siguen internados, y que este domingo fueron evaluados nuevamente por los médicos. Según contó, uno de ellos necesitaría una prótesis debido a la gravedad de las lesiones sufridas. “Solo quiero justicia”, expresó con angustia. También informó que Emanuel Sosa fue dado de alta, aunque aclaró que “todavía tiene secuelas de los golpes”, por lo que continúa en recuperación domiciliaria.

Desde el fin de semana, la familia Sosa viene manifestando su bronca por lo ocurrido. En un mensaje que circuló ampliamente en redes, una familiar escribió: “Dios quiera que pagues por el daño que causaste. Gracias a Dios y a la Difunta Correa están vivos mis hermanos y mi sobrino… pero fuiste una bestia inhumana”.

image

Otros allegados se sumaron enviando fuerzas, pidiendo por la evolución de los internados y convocando a cadenas de oración, especialmente por el más delicado de todos.

El siniestro ocurrió cerca de las 2:30 del sábado sobre calle Abraham Tapia, a metros del Callejón Coria. Según informó la UFI Delitos Especiales, un Renault Week conducido por Pablo López Montaño (28) habría intentado realizar un sobrepaso, invadió el carril contrario y terminó chocando de frente a tres motocicletas que circulaban en sentido opuesto.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del impacto: el automóvil inicia la maniobra, cruza completamente al carril contrario y embiste sin frenar a las motos que avanzaban en fila. Los motociclistas salieron despedidos y quedaron tendidos en el asfalto, mientras vecinos se acercaban desesperados a asistirlos.

image

En el siniestro resultaron heridos Mariano Matías Sosa (40), quien conducía una Yamaha 150 cc junto a su acompañante Emanuel Osvaldo Sosa (36); Miguel Ángel Sosa (41), que viajaba en una Maverick 110 cc junto a su hijo W.S. (13); y Juan Narváez (24), conductor de una Guerrero 110 cc. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

El cuadro más grave continúa siendo el de Miguel Ángel Sosa, quien ingresó con traumatismo encefalocraneano, traumatismo cerrado de tórax y abdomen, luxación de cadera izquierda, lesiones en extremidades y múltiples politraumatismos. Su hijo también sufrió politraumatismos y permanece internado, acompañado por su madre, Leonela Montenegro.

Por su parte, Mariano Matías Sosa presentó traumatismo encefalocraneano, una herida profunda en la frente y múltiples escoriaciones, mientras que Emanuel Sosa padeció traumatismo facial y ocular, además de heridas cortantes.

Temas
Seguí leyendo

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Habló la familia del niño que murió en el incendio en Santa Lucía: "Nos despertamos y la mitad de la casa estaba incendiada"

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

Así quedó el auto que se prendió fuego en Chimbas

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Buena ruta: los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito
Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Como cada fin de año, cientos de alumnos sanjuaninos se reunieron para rendir los exámenes de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ. Los padres y madres, los grandes compañeros.
Este lunes

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina
Vóley

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina

El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.
Compra

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque
Este domingo

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque