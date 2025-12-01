lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Bombazo: preventiva para un expolicía brigadista de la Justicia acusado de filtrar información a un barra de San Martín

La jueza ordenó tres meses de prisión preventiva para Diego Ruarte, un policía brigadista de la Justicia acusado de filtrar información reservada a un integrante de una banda delictiva de San Martín. La causa ya involucra a policías y suma nuevas derivaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-01 at 11.45.40 AM

La jueza Flavia Allende dictó tres meses de prisión preventiva para Diego Ruarte, un expolicía brigadista del Poder Judicial acusado de suministrar información reservada a delincuentes vinculados a la barrabrava de San Martín. La investigación está encabezada por la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, quien lleva adelante la investigación.

Lee además
la financiera del escandalo relacionada a chiqui tapia es sponsor de san martin: asi se anunciaba en redes
Polémica

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes
detuvieron a un hombre en angaco por amenazar a su pareja con un cuchillo y atacar a un policia
Violencia extrema

Detuvieron a un hombre en Angaco por amenazar a su pareja con un cuchillo y atacar a un policía

Según la pesquisa, Ruarte se desempeñaba primero en la UFI de Delitos Contra la Propiedad y luego en la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), áreas que trabajan junto con brigadas policiales y poseen acceso a datos sensibles: domicilios marcados para allanamientos, estados procesales, pedidos de captura, imputaciones y pruebas reunidas en distintas causas. De acuerdo con la acusación, el imputado habría utilizado esta información para beneficiar, a cambio de dinero, a Franco Ariel González, alias “El Chorico”, integrante de la banda de "La Banda del Pueblo Viejo” y recientemente condenado.

La investigación tomó impulso cuando González intentó descartar su celular arrojándolo a un canal al momento de ser detenido. El cauce no tenía agua, el dispositivo fue recuperado y, tras ser peritado, reveló conversaciones ininterrumpidas entre agosto y el 19 de septiembre con Ruarte. En esas fechas, el imputado continuaba trabajando en Delitos Contra la Propiedad, lo que explicaría el nivel de detalle al que González accedió: incluso contaba con datos suficientes para evitar allanamientos.

Además, la fiscal Pringles informó en la audiencia que el propio Ruarte le habría escrito a ella y a su equipo ofreciéndoles información, y que desinstaló WhatsApp antes de entregar su teléfono a los brigadistas. El imputado se negó a declarar.

La causa también alcanzó a dos policías, a quienes se les secuestraron los celulares para determinar si tuvieron participación en la filtración de datos. Los mismos han sido removidos pero trabajan en la UFI Genérica, donde se realizaron todos los trabajos para dar con estos miembros de "LBDPV".

Desde la defensa, representada por Roly Olivera y Marcelo Sandez, se sostuvo que no existe un mensaje concreto que pruebe el intercambio ilegal de información. Plantearon que el vínculo entre Ruarte y González respondería a tareas de campo habituales dentro de investigaciones en curso.

Los antecedentes del caso

Los acusados forman parte de la banda del “Pueblo Viejo”, enfrentada a otra agrupación delictiva de San Martín conocida como La Nueva Generación. Por estos hechos, ya existían condenas previas:

  • Franco Ariel González, “Chorico”: 8 meses de prisión efectiva.

  • Jonathan Mauricio González: 6 meses de prisión efectiva mediante acuerdo.

  • Marcelo Gerardo González Pereyra, “Puchi”: probation.

  • Fernando Nicolás Moya: probation por falta de antecedentes condenatorios.

  • Iván Andrés Dávila Yafar: 1 año de prisión, unificado en una condena de 3 años.

  • Facundo Ezequiel Asís Guevara: 6 meses de prisión condicional.

  • Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: 6 meses de prisión efectiva.

Con esta nueva investigación, la trama se amplió y alcanzó a miembros judiciales y policiales que habrían colaborado con la organización delictiva mediante filtraciones de información clave

Temas
Seguí leyendo

Cayó cuando golpeaba a un joven para robarle las zapatillas en el Parque 25 de Mayo

Crimen de Villa San Patricio: ratificaron la preventiva para el principal acusado de asesinar a un joven de dos disparos

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

Así quedó el auto que se prendió fuego en Chimbas

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Brutal agresión a una mujer en Caucete: el atacante es el padre

Grabaron a la pareja sanjuanina haciendo maniobras peligrosas antes de protagonizar el vuelco fatal en Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 
Tensión minera

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible
Edición 2028

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible

FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti. 
Tribunales

Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre
Atención conductores

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre