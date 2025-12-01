lunes 1 de diciembre 2025

Grabaron a la pareja sanjuanina haciendo maniobras peligrosas antes de protagonizar el vuelco fatal en Mendoza

Los Bomberos de Uspallata mostraron imágenes del vehículo haciendo maniobras peligrosas minutos antes del siniestro en Ruta 7.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-01 093418

Este domingo por la tarde, una pareja sanjuanina protagonizó un violento vuelco en Uspallata, Mendoza. Lamentablemente, la joven que conducía este vehículo Chevrolet Spin - Noelia Emilce Valles (38)- perdió la vida en el acto y su pareja, Mario Roberto Palacios (39), quedó internado en grave estado.

video: una pareja sanjuanina se caso y festejaron ¡en un colectivo!
Video: una pareja sanjuanina se casó y festejaron ¡en un colectivo!
Descontrolado, agredió a su pareja en Rawson y terminó atacando a un policía con un cuchillo

Lo que se dio a conocer en las últimas horas es el video que compartió la cuenta Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata de Mendoza. En las imágenes se puede ver a este vehículo -instantes antes del siniestro- en hacer maniobras peligrosas y sobrepasando un camión en un lugar que no estaba permitido.

Esta cuenta escribió: “Nos comparten video del mismo vehículo siniestrado en zona de Las Avispas, minutos previos produce maniobras de peligro, adelantando un camión en el kilómetro 1.121”.

Y seguidamente expresa: “Lamentablemente termina de la peor manera. En esto insistimos en todas nuestras publicaciones. Circulas con precaución”.

Mirá el video:

Embed - Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata Mendoza on Instagram: "30/11/25 12:40 hs. NOS COMPARTEN VIDEO DEL MISMO VEHÍCULO SINIESTRADO EN ZONA DE LAS AVISPAS, MINUTOS PREVIOS PRODUCE MANIOBRAS DE PELIGRO, ADELANTANDO UN CAMION EN EL KM 1.121 ZONA CERRO NEGRO-GUIDO, DE RUTA 7. LAMENTABLEMENTE TERMINA DE LA PEOR MANERA, EN ÉSTO INSISTIMOS EN TODAS NUESTRAS PUBLICACIONES CIRCULAR CON PRECAUCIÓN"
View this post on Instagram

