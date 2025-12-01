Grabaron a la pareja sanjuanina haciendo maniobras peligrosas antes de protagonizar el vuelco fatal en Mendoza

Este domingo por la tarde, una pareja sanjuanina protagonizó un violento vuelco en Uspallata, Mendoza. Lamentablemente, la joven que conducía este vehículo Chevrolet Spin - Noelia Emilce Valles (38)- perdió la vida en el acto y su pareja, Mario Roberto Palacios (39), quedó internado en grave estado.

Villa Las Rosas Descontrolado, agredió a su pareja en Rawson y terminó atacando a un policía con un cuchillo

Viral Video: una pareja sanjuanina se casó y festejaron ¡en un colectivo!

Lo que se dio a conocer en las últimas horas es el video que compartió la cuenta Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata de Mendoza. En las imágenes se puede ver a este vehículo -instantes antes del siniestro- en hacer maniobras peligrosas y sobrepasando un camión en un lugar que no estaba permitido.

Esta cuenta escribió: “Nos comparten video del mismo vehículo siniestrado en zona de Las Avispas, minutos previos produce maniobras de peligro, adelantando un camión en el kilómetro 1.121”.

Y seguidamente expresa: “Lamentablemente termina de la peor manera. En esto insistimos en todas nuestras publicaciones. Circulas con precaución”.

Mirá el video: