Video: una pareja sanjuanina se casó y festejaron ¡en un colectivo!

En tiempos donde los casamientos buscan destacarse con propuestas originales, una pareja sanjuanina llevó la creatividad a otro nivel. Festejó su boda arriba de un colectivo . La historia se viralizó en TikTok después de que la usuaria sooofi01 compartiera el video del momento, acumulando miles de reproducciones y más de 3 mil “me gusta” en pocos días.

Rinconcitos Sanjuaninos Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

“Llegué a mi casamiento en un colectivo”, contó la joven en su publicación. Pero no se quedó allí: remarcó que no era un micro cualquiera, sino “EL colectivo”, haciendo referencia a la unidad que eligieron especialmente para su día. En las imágenes se puede ver cómo ella llega a la ceremonia a bordo del vehículo y cómo, más tarde, los invitados suben para viajar todos juntos, entre risas y sorpresa, rumbo a los festejos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995283248910664150&partner=&hide_thread=false Una pareja sanjuanina se casó y festejaron ¡en un colectivo!



Video gentileza: TikTok sooofi01 pic.twitter.com/pBrpEBliVX — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 1, 2025

El video despertó decenas de comentarios que celebraron la ocurrencia y también el guiño afectivo a un colectivo que, según muchos usuarios, es de los más queridos de esa línea. “Sin dudas uno de los mejores colectivos de esa línea. Felicitaciones”, escribió un usuario. “La mejor de las experiencias en su boda chicos”, agregó otro. Incluso alguien bromeó con una anécdota cotidiana: “Con razón hice parar al colectivo y pasó de largo ”.

La originalidad, el humor y la alegría compartida hicieron que la celebración se volviera un pequeño fenómeno en redes, demostrando que en San Juan el amor también puede viajar sobre ruedas.