lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

Video: una pareja sanjuanina se casó y festejaron ¡en un colectivo!

Una joven sorprendió en TikTok al mostrar que no solo llegó a su casamiento en un colectivo, sino que además festejó arriba del mismo junto a todos sus invitados. El video superó las 3 mil reacciones y generó decenas de comentarios celebrando la original propuesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En tiempos donde los casamientos buscan destacarse con propuestas originales, una pareja sanjuanina llevó la creatividad a otro nivel. Festejó su boda arriba de un colectivo. La historia se viralizó en TikTok después de que la usuaria sooofi01 compartiera el video del momento, acumulando miles de reproducciones y más de 3 mil “me gusta” en pocos días.

Lee además
video: la estatua mas centrica de sarmiento y la historia de los tiros video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros
imagenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

“Llegué a mi casamiento en un colectivo”, contó la joven en su publicación. Pero no se quedó allí: remarcó que no era un micro cualquiera, sino “EL colectivo”, haciendo referencia a la unidad que eligieron especialmente para su día. En las imágenes se puede ver cómo ella llega a la ceremonia a bordo del vehículo y cómo, más tarde, los invitados suben para viajar todos juntos, entre risas y sorpresa, rumbo a los festejos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995283248910664150&partner=&hide_thread=false

El video despertó decenas de comentarios que celebraron la ocurrencia y también el guiño afectivo a un colectivo que, según muchos usuarios, es de los más queridos de esa línea. “Sin dudas uno de los mejores colectivos de esa línea. Felicitaciones”, escribió un usuario. “La mejor de las experiencias en su boda chicos”, agregó otro. Incluso alguien bromeó con una anécdota cotidiana: “Con razón hice parar al colectivo y pasó de largo ”.

La originalidad, el humor y la alegría compartida hicieron que la celebración se volviera un pequeño fenómeno en redes, demostrando que en San Juan el amor también puede viajar sobre ruedas.

Temas
Seguí leyendo

Video: impactante robo en un negocio del Barrio Aramburu, con un ladrón amenazando con un arma blanca

La sanjuanina menos descansera: se burló de su amiga fanática del "pistacho importado" y ahora es viral

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?

Video: preocupación en un barrio de Chimbas por postes caídos y falta de luz

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Video: la carnavalesca despedida del padre Cámpora que emocionó a todo Sarmiento

Video: se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones

Video: el pasado ferroviario transformado en un pasillo blanco de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La última campaña del Colegio Central Universitario tuvo récord de toneladas recibidas de residuos electrónicos.
Economía circular

San Juan, al top del reciclaje: logró su primera venta de residuos electrónicos

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial
"Luces que inspiran"

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado
Servicio

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad

Te Puede Interesar

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira
Polémica

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete