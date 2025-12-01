lunes 1 de diciembre 2025

Violencia extrema

Detuvieron a un hombre en Angaco por amenazar a su pareja con un cuchillo y atacar a un policía

Alertados por vecinos, los efectivos llegaron al lugar y encontraron al sujeto armado, quien reaccionó con violencia y terminó detenido por amenazas agravadas y resistencia.

image

Un violento episodio ocurrió en Angaco, donde un hombre fue detenido tras agredir a su pareja y enfrentar al personal policial con un arma blanca. El sujeto, identificado como González, mayor de edad, quedó aprehendido por amenazas agravadas con arma blanca y resistencia a la autoridad.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a la Policía sobre una situación de violencia en un callejón de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a González portando un cuchillo tipo Tramontina negro. Lejos de calmarse ante la presencia de los uniformados, el agresor comenzó a insultarlos e intentó apuñalar a uno de ellos.

En medio del forcejeo por desarmarlo, González provocó la caída de la moto de uno de los policías, ocasionando daños en el freno delantero, el pedalín derecho y el espejo lateral. Finalmente, el hombre fue reducido y trasladado a sede policial.

La víctima, una mujer mayor de edad, no presentó lesiones físicas, aunque recibió asistencia tras la violenta situación. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes.

