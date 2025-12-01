lunes 1 de diciembre 2025

Judiciales

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra

Se trata de Javier Riveros, director del grupo de baile que representó a la provincia en el famoso festival de Cosquín a principios de año.



A principios de este año, el reconocido director de un elenco de folclore -Javier Riveros- fue denunciado por un presunto abuso sexual. La audiencia contra él recayó en UFI CAVIG, se investigó a fondo y finalmente, este lunes 1 de diciembre fue sobreseído lisa y llanamente del delito que se lo acusó.

Su abogado defensor Gabriel Silva expresó a este diario que era un resultado de esperarse y que como dijo desde un principio “iba a hacer un desgaste jurisdiccional” porque no había ocurrido tal delito.

El letrado expresó que durante todos estos meses se investigó a fondo, se realizaron varias pericias y todo llegaba a la conclusión este resultado. Finalmente, el fiscal Mario Panetta de UFI CAVIG le solicitó al juez Eugenio Barbera de sobreseer a Riveros del delito que se le imputó en la formalización, la defensa -obviamente- pidió lo mismo y finalmente el magistrado resolvió sobreseerlo.

La formalización de este hecho se realizó el pasado abril y ya desde ese momento el caso se tomaba en la justicia como “vidrioso”.

El presunto hecho de abuso denunciado en UFI CAVIG

La presunta damnificada tiene 30 años y realizó la denuncia en enero pasado, días antes que el profesor y los integrantes de elenco folclórico “Riveros Luna Compañía de Danza” hicieran su presentación en el Festival de Cosquín en Córdoba.

El fiscal en ese momento señaló que la muchacha contó que ingresó a la compañía Riveros Luna en 2016 y fue bien recibida por el propio director, que mostró mucho interés y empatía con ella porque en ese tiempo atravesaba algunos problemas personales. La joven notó que tenía un trato distinto hacia su persona, dado que en ocasiones maltrataba y desvalorizaba como artistas y personas a los otros alumnos.

Siguiendo el relato de la denuncia, supuestamente entablaron una amistad e intercambiaban mensajes a través de Instagram, Facebook y WhatsApp durante casi un año. En septiembre del 2017, Riveros la invitó a un bar de avenida Libertador en Desamparados y compartieron unas bebidas junto a otras personas.

La muchacha aseguró Riveros luego le pidió que se marcharan de allí porque necesitaba charlar con ella de manera más privada y la llevó a un hotel. La excusa fue que no quería los vieran juntos en la calle por su condición de casado. Ella afirmó que no le cuestionó nada, pues era el director de la compañía y le tenía mucho respeto. Sin embargo, entraron a una habitación y ahí él la sometió sexualmente, pese a que en todo momento ella se resistió y lloró, según relató.

