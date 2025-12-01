Brutal agresión a una mujer en Caucete: el atacante es el padre

Durante la jornada de este domingo se dio a conocer un violento video donde un hombre agarraba de los pelos a una chica y la sacaba del interior con muchísima violencia, en Caucete . Supuestamente, un taxista -testigo del hecho- hizo la denuncia correspondiente en comisaría 9na y el caso empezó a investigarse.

Revuelo en el Este Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

Se dijo que UFI CAVIG había intervenido y desde este lugar confirmaron que finalmente quién está con la investigación es la Dirección de Niñez y Adolescencia (102). Se confirmó que el atacante es el papá de la joven damnificada.

Según fuentes del caso, el padre estaba buscando a la hija que se había ido de su domicilio. En el video, cortesía de Ariel Rodríguez, se puede ver que el auto Ford Focus (padre) llega al lugar, va hacia el otro vehículo, saca a su hija y le hace señas que entre al Ford, donde sigue golpeándola.

También trascendió que la joven habría manifestado que no sería la primera vez que sufría agresiones, por tal razón el caso recayó en manos de la Dirección de Niñez para confirmar en el contexto que está viviendo.