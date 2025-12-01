lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Brutal agresión a una mujer en Caucete: el atacante es el padre

El caso de violencia pasó a manos de la Dirección Niñez y Adolescencia (102).

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
imagenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
por presunta extorsion, dos ediles de caucete fueron suspendidos
Revuelo en el Este

Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

Se dijo que UFI CAVIG había intervenido y desde este lugar confirmaron que finalmente quién está con la investigación es la Dirección de Niñez y Adolescencia (102). Se confirmó que el atacante es el papá de la joven damnificada.

Según fuentes del caso, el padre estaba buscando a la hija que se había ido de su domicilio. En el video, cortesía de Ariel Rodríguez, se puede ver que el auto Ford Focus (padre) llega al lugar, va hacia el otro vehículo, saca a su hija y le hace señas que entre al Ford, donde sigue golpeándola.

También trascendió que la joven habría manifestado que no sería la primera vez que sufría agresiones, por tal razón el caso recayó en manos de la Dirección de Niñez para confirmar en el contexto que está viviendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995289519848059188?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995289519848059188%7Ctwgr%5E6b54b28cd9c826ef68a885a090a563e9513a4497%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fimagenes-sensibles-filmaron-un-hombre-agrediendo-una-chica-caucete-n417872&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Vendió una Play 4 por $400.000 en Caucete y le pagaron con billetes falsos: investigan a una red de "pícaros"

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

Así quedó el auto que se prendió fuego en Chimbas

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Grabaron a la pareja sanjuanina haciendo maniobras peligrosas antes de protagonizar el vuelco fatal en Mendoza

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Buena ruta: los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito
Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Como cada fin de año, cientos de alumnos sanjuaninos se reunieron para rendir los exámenes de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ. Los padres y madres, los grandes compañeros.
Este lunes

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina
Vóley

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina

El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.
Compra

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque
Este domingo

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque