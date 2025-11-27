Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

El Concejo Deliberante de Caucete suspendió este jueves a los ediles opositores a la gestión de Romina Rosas, Emanuel Castro y Ramiro Fernández . Esto ocurrió tras la denuncia penal presentada por la secretaria del bloque Cambia San Juan, Cristina García, quien los acusó de exigirle parte de su sueldo para conservar su puesto.

Polémica El Concejo Deliberante de Caucete, envuelto en denuncias y problemas para sesionar: el mapa del conflicto

Según fuentes judiciales, la mujer afirmó que desde diciembre de 2023 fue obligada a entregar el 50% de su salario mediante transferencias bancarias y operaciones digitales. También señaló que uno de los ediles habría ejercido presiones en su domicilio y que una carta presentada en abril ante el Concejo fue firmada bajo coerción. La causa está en investigación en la UFI Delitos Especiales.

Durante la sesión, el presidente del Concejo, José Luis Giménez, notificó la suspensión a ambos concejales y les pidió retirarse. Castro y Fernández se negaron a dejar el recinto, lo que generó un fuerte cruce con el titular del cuerpo, quien advirtió que levantaría la sesión ante el desacato.

La medida se produce en un contexto de reiterados conflictos internos en el Concejo caucetero. En las últimas semanas, varios ediles se retiraron de sesiones alegando falta de garantías institucionales. Desde el oficialismo, en cambio, señalaron que las maniobras de la oposición buscaban evitar el tratamiento de la suspensión derivada de esta denuncia.

La acusación contra los concejales incluye referencias a los delitos de exacciones ilegales, extorsión y abuso de autoridad, y fue acompañada por documentación y pruebas digitales aportadas por la denunciante. La Justicia deberá determinar si existieron conductas delictivas y si corresponde avanzar con acciones penales contra los funcionarios suspendidos.