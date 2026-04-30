El Senado firmó dictamen a favor de 16 pliegos de jueces, fiscales y defensores

El Senado respaldó en comisión hoy la postulación de 16 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, luego de una audiencia pública donde los postulantes defendieron su designación para desempeñarse como jueces, defensores y fiscales.

Justicia Senado: se completó el ingreso de la primera tanda de pliegos de magistrados con un guiño a Rosatti

La Comisión de Acuerdos firmó dictamen favorable a favor de los letrados que vinieron a exponer sobre su propuesta de ascenso en la Justicia, con lo cual ahora ese despacho deberá ser considerado en una sesión que podría realizarse el próximo 14 de Mayo, según reveló una fuente parlamentaria a la Agencia de Noticias Argentinas.

El dictamen firmado en la comisión de Acuerdos-que preside el libertario Juan Carlos Pagotto-tuvo el respaldo de la Libertad Avanza, la UCR, el PRO, y bloques provinciales.

Al comenzar la reunión, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, volvió a desconocer la validez de la conformación de la comisión de Acuerdos dado que no le otorgaron los seis miembros que reclama ese espacio político.

Señaló que esa decisión presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, desconoció hoy la validez de la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, al sostener que “su actual composición viola la representatividad dada por el voto popular y no respeta la cantidad de lugares que le corresponden a la principal bancada de oposición”.

Dijo que el Gobierno postuló a a personas que “no tienen ningún tipo de mérito” y detalló que uno de los candidatos “recién aparece en una quinta terna y con un orden de mérito número 13, o sea que pasó por arriba de cuatro ternas de candidatos y de otras dos personas de su propia terna”.

Advirtió que este tipo de manejo “patotero de hacer política afecta la seguridad jurídica del país”.

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que “hayay vacantes que no fueron nombradas por la oposición por una decisión arbitraria. Esta Cámara tiene representación de provincias y no haber nombrado las vacantes demuestra el intento de vaciar las comisiones”.

Audiencia

La Audiencia que se realizó es la primera de las cuatro que se efectuarán hasta el 13 de mayo, previo a que esos 77 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

Durante la reunión defendió su pliego María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno.

Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N° 175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N° 216.

Reston dijo que “valoro mucho que la Audiencia sea pública. Así debe serlo porque nos recuerda el compromiso con la ciudadanía y el sentido de nuestro trabajo del que también tenemos que rendir cuentas y demostrarlo”.

También defendió su pliego Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal, señaló que “quiero reforzar mi vocación de servicio para contribuir a un mejor funcionamiento de la justicia y del tribunal”

Señaló que ese Tribunal “tiene aproximadamente mil causas en trámite y la vocalía a la que aspiro tiene 500 causas en trámite. Ingresan casi 150 causas por año y se resuelven 200 causas”.

Santiso, candidato a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal, dijo que se trata de un juzgado que tiene en “trámite más de 5 mil expedientes” y dijo que” hay que trabajar en post de mejorar esa dilación de los procesos y achicar los plazos”.

“Me siento orgulloso de esta convocatoria por los méritos que he hecho para llegar acá y porque considero que es el resultado de una vida dedicada a la capacitación y al trabajo en el Poder Judicial y en particular dentro de fuero civil”, agregó.

También expusieron los postulantes a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal, Santiago Alberto Poncio, del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

También lo hicieron Santiago Munilla, quien está propuesto a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

Además defendieron sus pliegos: Soledad Mariño, propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 18 de la Capital Federal; Paula Fuertes, como jueza para el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal; y Laura Kvitko, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 de la Capital Federal.

También expusieron en la Audiencia Pública Hugo Decaria, como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal; Juan Balcázar, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95 de la Capital Federal; y Ezequiel Sobrino Reig, como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N.º 80 de la Capital Federal.

Durante la Audiencia defendieron sus pliegos, Germán Augusto Degano como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal, y José Miguel Guerrero para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal.