Fuerte contrapunto en el Senado por el pliego de Lucila Crexell

El oficialismo y aliados respaldaron este jueves en una comisión del Senado el pliego de la ex senadora Lucila Crexell, quien mantuvo un fuerte contrapunto con legisladores peronistas por su postulación a la Embajada de Canadá.

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El pliego de Crexell tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada la aprobación de este pliego.

Ahora ese dictamen de la comisión-que preside Juan Carlos Pagotto- se podrá tratar en la próxima sesión ordinaria junto a los ascensos militares y la designación de las autoridad Nacional de la Competencia

El despacho se pasó a la firma tras un fuerte contrapunto entre Crexell y legisladores peronistas, quienes la acusaron de haber votado la ley Bases a cambio de un cargo diplomático.

“A mi me dan vergüenza las imputaciones falsas”, respondió la ex legisladora ante las acusaciones del senador peronista Carlos Linares.

Linares le había pedido que "explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo”, por lo que le preguntó a Crexell si “no le da vergüenza”.

Sobre la denuncia que presentaron en su contra, Crexell señalo que “para mí es un hecho cerrado” y le advirtió a Linares “sino reconoce que hay una sentencia firme no es republicano”.

La ex senadora fue respaldada no solo por el oficialismo sino por los bloques aliados, pero llamó especial la atenciòn la fuerte defensa que hizo la senadora peronista de Convicción Federal, Carolina Moises, quien acusó a sus ex compañeros de ejercer “violencia de género” or afirmar que “no llegó por merito propio”.

En ese sentido, Moisès dijo “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”

Los dardos mas fuerte del peronismo fueron lanzados además de Linares, por Juliana Di Tullio y Florencia López, al tiempo que se quejaron ya que no integran la comisiòn porque reclaman siete lugares y le dieron tres.

Di Tullio tambièn señaló que "no es cierto que haya sido absuelta, se archivó porque no se ha mandado el pliego"

En el ultimo tramo, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, dijo que el Gobierno dirigiéndose a Crexell “es muy orgulloso que seas embajadora estamos seguros que vas a representar muy bien a la Argentina”

Dijo en la denuncia de los K “no hubo agravios sino mentira, Los argumentos que dio el juez fue que hugo inexistentica de delito porque no es judiciable el voto, que entiende mejor alguno de los estàn aca”.