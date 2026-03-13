Finalmente, la senadora Crexell terminaría en una embajada

El Gobierno Nacional envió al Senado el pliego de la ex legisladora neuquina Luciana Crexell Sapag como embajadora a Canadá, aunque su postulación a un destino diplomático había circulado cuando votó a favor de la ley de Bases en junio del 2024.
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Crexell quedó en medio de la polémica en 2024 cuando trascendió que había votado a favor de la ley de Bases a cambio de una embajada.
El Gobierno Nacional envió al Senado el pliego de la ex legisladora neuquina Luciana Crexell Sapag como embajadora a Canadá, aunque su postulación a un destino diplomático había circulado cuando votó a favor de la ley de Bases en junio del 2024.
La ex legisladora había quedado en el ojo de la tormenta cuando había trascendido que a cambio de votar a favor de la ley de Bases, el Gobierno la iba a proponer como embajadora ante la UNESCO, aunque luego demoró esa decisión debido a la polémica que se desató en esa circunstancia.
Ahora, el pliego para ser embajadora en Canadá tendrá estado parlamentario en la sesión del próximo miércoles 18 y luego deberá analizado por la Comisión de Acuerdos, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones.
Crexell, hija de Luz Sapag y nieta de Elias Sapag -uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino- deberá exponer ante la Comisión de Acuerdos previo a la emisión del dictamen, pero su informe no estará exento de polémicas debido a la controversia desatada en el marco de la discusión de la leyde Bases.
El pliego enviado al Senado propone a la ex senadora como embajadora plenipotenciaria, aunque se supo que el destino será Canadá, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.
TRAYECTORIA
Crexell, quien fue senadora entre el 2019 y el 2025 por Juntos por el Cambio, ya que quedo como primer candidata en lugar del ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga, quien falleció en plena campaña electoral y se mantuvo en esa bancada hasta el 2023.
En el 2024, se sumó al interbloque Provincias Unidas que presidía Juan Carlos Romero y junto a esa bancada aliada al Gobierno, aprobó la ley de Bases.