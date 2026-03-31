Senado: se completó el ingreso de la primera tanda de pliegos de magistrados con un guiño a Rosatti

Con guiños a la familia judicial, y tras más de dos años de parálisis, el Gobierno completó hoy el envío al Senado de la primera tanda de 62 pliegos de candidatos para cubrir más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, en su mayoría de la Capital Federal.

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Entre los pliegos ingresó a la Cámara alta la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Hasta llegar a los más de 300 cargos a cubrir, los pliegos irán ingresando a la Cámara alta en tandas, tal como había adelantado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos deberán pasar por la comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto, aunque no podrán ser tratados hasta que no alcancen estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara alta, que aún no tiene una fecha prevista.

Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra.

La idea del gobierno es “apretar el acelerador” para apurar los plazos y cumplir con las expectativas del Gobierno de tener resuelto el asunto cuanto antes.

En la sesión del pasado 18 de marzo, el Senado convalidó una reforma de su reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos enviados por el Gobierno para el nombramiento de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Esta modificación prevé que los pliegos de los candidatos a cubrir estos cargos deberán publicarse durante dos días con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública.

La publicación de los pliegos deberá estar disponible tanto en el sitio web institucional, las redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.

En tanto, si se tratara de cargos inherentes a jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires, se deberá comunicar la información sobre los pliegos a los poderes legislativos provinciales, que a su ves deberán dar publicidad de los mismos.