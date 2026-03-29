Ezequiel Recio, el hombre de equipos que pretende convertirse en juez federal

El abogado sanjuanino Ezequiel Recio , de 45 años, integra la terna de candidatos para ocupar el cargo de juez del Juzgado Federal N°1 de San Juan , con competencia electoral y que dejó vacante Miguel Ángel Gálvez , tras jubilarse. Mientras aguarda la decisión final del Poder Ejecutivo Nacional , que luego deberá contar con el acuerdo del Senado, el otro sanjuanino que compite por el lugar mantuvo una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan y contó cuáles son sus aspiraciones.

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Recio quedó primero en el orden de mérito del concurso, un resultado que considera importante dentro del proceso, aunque reconoce que no es determinante en la definición final. Actualmente se desempeña como secretario en la Secretaría Civil I de la Justicia Federal , función que ejerce dentro del Juzgado Civil y Comercial Federal, dependiente de la Cámara Federal de Mendoza.

Casado y con dos hijos, el funcionario judicial que combina experiencia judicial, actividad académica y capacitación especializada dio detalles sobre su recorrido profesional, su visión sobre el rol de los jueces y el camino que lo llevó a posicionarse como uno de los principales candidatos para ocupar el cargo. En ese marco, se reconoció un hombre de equipos y de evolución constate.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde comenzó la carrera en 1999 y se graduó en 2006. Posteriormente amplió su formación con un posgrado en Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica de Cuyo y un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Mendoza.

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A lo largo de su carrera también participó en distintos espacios de docencia universitaria, incluso como autoridad en programas de posgrado, y completó múltiples capacitaciones vinculadas al ámbito judicial federal. Entre ellas, mencionó cursos vinculados al Consejo de la Magistratura y formaciones específicas, como las relacionadas con la Ley Yolanda y la incorporación de la perspectiva de género en la función pública.

Recio comenzó su formación jurídica en 1999 en la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursó la carrera de abogacía hasta finalizar sus estudios en 2006. Tras obtener la matrícula profesional, regresó a San Juan, donde ejerció brevemente la profesión de manera independiente antes de ingresar al Juzgado Federal ese mismo año. “Empecé a trabajar un corto tiempo ejerciendo la profesión y después entré a trabajar acá en el juzgado federal. Ya prácticamente llevo 20 años aquí”, relató.

Dentro del Poder Judicial federal, el protagonista que compite por el cargo con Gema Guillén y Gonzalo Gassull atravesó distintas etapas y responsabilidades. Comenzó como jefe de despacho, luego se desempeñó como relator, elaborando proyectos de sentencias interlocutorias y definitivas, hasta llegar al cargo de secretario del Juzgado Civil y Comercial Federal.

Esa trayectoria, según explica, le permitió conocer en profundidad el funcionamiento del tribunal y las dinámicas internas del servicio de justicia. “Conocer los aspectos de la secretaría civil y también los de la secretaría electoral te da cierto entrenamiento. Además, aprendés a relacionarte con todos los trabajadores”, explicó.

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El funcionario remarca que el funcionamiento de un juzgado depende del trabajo coordinado de todos sus integrantes y no solo de la figura del juez. “Un juzgado es más que un solo juez, es toda la gente que trabaja en él. Sin el conjunto de todos los trabajadores no se puede desempeñar la función del servicio de justicia”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el trabajo judicial implica dedicación permanente, actualización constante y capacidad de trabajo en equipo. “Es un trabajo 24/7. Tenés que leer presentaciones, participar en audiencias, actualizarte permanentemente y trabajar con todos los colaboradores”, explicó.

Recio también tiene una historia familiar ligada al ámbito judicial. Es hijo de Luis Recio, exsecretario relator de la Corte de Justicia de San Juan, aunque asegura que su decisión de estudiar Derecho fue personal. “No siento la presión de tener que cumplir con una expectativa ni con un legado. Cuando era joven decidí estudiar esta profesión por motus propio”, explicó. De todos modos, reconoce que sus padres fueron una referencia importante en su formación.

Para el candidato, la figura del juez ha cambiado con el paso del tiempo y ya no puede limitarse únicamente a dictar sentencias. “El juez vive en la sociedad, participa en ella y no puede ser ajeno a su comunidad”, afirmó. Según su visión, la función judicial moderna exige una mayor cercanía con la realidad social y una comunicación más clara con la ciudadanía. “El juez ya no puede hablar solo a través de sus sentencias. Esa es una visión antigua que ha sido superada”, sostuvo.

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En el marco que lo hace protagonista de una contienda política, si se quiere, Recio sostiene que su candidatura es el resultado de un proceso de crecimiento profesional sostenido durante casi dos décadas dentro del sistema judicial. Es por ello que señaló: “Creo que tengo la capacidad necesaria para ocupar el cargo. Ha sido una evolución de mi trabajo, desde ser un joven abogado hasta perfeccionarme académica y profesionalmente”.

El funcionario también destacó el valor del trabajo en equipo y el intercambio con colegas de otras provincias, que le permite comparar experiencias y enriquecer su mirada. “Siempre se aprende de todos y no se deja de aprender”, afirmó.

A pesar de haber quedado primero en el orden de mérito, Recio reconoce que la definición final depende del Poder Ejecutivo Nacional, que deberá elegir a uno de los ternados y enviar su pliego al Senado para la aprobación. “Es importante haber terminado primero, pero no es determinante. Esto está sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, explicó.

Según su análisis, el Gobierno evaluará distintos factores antes de tomar una decisión, entre ellos los antecedentes de los candidatos y los resultados obtenidos en el concurso.

Dentro de su trabajo en la secretaría civil, Recio destacó el crecimiento sostenido de los amparos vinculados a cuestiones de salud, que suelen requerir resoluciones urgentes. “Con el paso de los años se ha incrementado la cantidad de acciones de amparo por salud. Generalmente son personas que tienen afectada su salud y hay incumplimientos de obras sociales o prepagas”, detalló. En estos casos, remarcó, la Justicia debe actuar con rapidez. “La salud no espera. Por eso se trabaja con la máxima velocidad posible para dar una solución”, agregó.

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Además de su tarea en el área civil, Recio ha colaborado en numerosas oportunidades con la secretaría electoral, cuya titularidad corresponde al juzgado federal que actualmente busca cubrirse. “Las elecciones también son cuestiones urgentes porque se trata de períodos cortos y hay que resolver rápidamente”, señaló.

Esa experiencia, sumada a su trayectoria dentro del tribunal y su perfil académico, es uno de los aspectos que el candidato considera clave para aspirar al cargo. Mientras tanto, la definición final continúa en manos del Gobierno nacional y del Senado, que deberán decidir quién ocupará finalmente uno de los cargos judiciales más relevantes del fuero federal en San Juan.

Juan Bautista Mahiques asumió al frente del Ministerio de Justicia y anticipó que habrá novedades en el corto plazo, por lo que envió al Congreso 62 pliegos sin mencionar los nombres de los implicados o los cargos en juego. Allí, ¿podría estar el elegido de esta terna? Es una posibilidad.