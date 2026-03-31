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Preparativos

Orrego: "Rendir cuentas y diseñar el futuro son los pilares de mi discurso"

El gobernador sanjuanino adelantó que su mensaje ante los diputados de este miércoles se centrará en la gestión de prioridades, la descentralización de la salud y la transformación de la matriz productiva provincial en un contexto global incierto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego.

Marcelo Orrego.

En las vísperas de su discurso ante la Cámara de Diputados de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego compartió las definiciones centrales que guiarán su mensaje de apertura de sesiones ordinarias. Con un fuerte énfasis en la gestión y la visión de largo plazo, el mandatario adelantó que su presentación no será solo una lista de anuncios, sino un balance profundo de la marcha del Estado.

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Según dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN fuentes calificadas, Orrego se enfocará en anuncios en obra pública y minería. Al ser consultado sobre el espíritu de su mensaje, en rueda de prensa este martes Orrego destacó la responsabilidad institucional que implica este acto: “Fundamentalmente cuando uno da un discurso de la apertura de sesiones, yo creo que uno de los pilares primero, más allá de los anuncios, es rendir cuentas; rendir cuentas de qué venimos haciendo, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Nosotros todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos en lo importante y diseñamos nuestro futuro”.

Uno de los puntos más claves del discurso será la infraestructura sanitaria y la descentralización de los servicios de salud en toda la provincia. Orrego destacó que se busca mejorar la calidad de vida mediante la proximidad de los centros asistenciales a la gente. Lo hizo en ocasión de inaugurar un nuevo centro de atención primaria de la salud (CAPS) en Chimbas.

Respecto a los avances en esta materia, Orrego señaló: “Esto es generar mejores oportunidades para descentralizar la salud en San Juan. Nosotros ya hemos desarrollado el año pasado y el anteaño 16 nuevos centros primarios de la salud y tenemos 12 ya que están en ejecución y lo que aspiramos, por supuesto, es mejorar la calidad de vida de la gente y las prestaciones de servicio rápidamente, que creo que lo estamos logrando”.

Además, el mandatario puso como ejemplo la situación de los departamentos alejados, mencionando el hospital en ejecución en Calingasta, similar al ya operativo en Rodeo: “Tenemos la oportunidad de que no tengan que viajar las parturientas a la ciudad de San Juan, sino que ya puedan nacer en su lugar y eso para nosotros nos llena de satisfacción”. También adelantó una transformación clave en el Hospital Rawson con más de 65 consultorios externos que agilizarán la atención de diversas especialidades.

El mandatario también remarcó la capacidad de adaptación de San Juan ante un escenario mundial cambiante. “Gobernar y administrar prioridades, pero también es adelantarse a las dificultades que no nos sorprendan porque en definitiva este mundo es raro. Hoy tenemos una guerra en el medio, suben los combustibles, es decir, permanentemente un mundo totalmente versátil. Y lo que hay que trabajar mucho es también, insisto, frase que para mí es fundamental: resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante y diseñamos nuestro futuro”.

Finalmente, el gobernador cerró su análisis con una convocatoria a la preparación colectiva para enfrentar los desafíos venideros: “La incertidumbre siempre está en este mundo que un día una guerra, que una crisis económica; esa incertidumbre la tenemos que transformar en una preparación y esa preparación la tenemos que transformar en una oportunidad”.

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