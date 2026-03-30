El juez Lijo deberá autorizar el pedido para cruzar la información patrimonial de Adorni

El juez Ariel Lijo deberá autorizar, próximamente, el pedido para cruzar la información patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la imputación por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado deberá ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario para que los organismos públicos envíen la documentación.

Por su parte, el Gobierno Nacional continúa en la postura de que este señalamieno hacia el funcionario libertario “es parte de una operación política y mediática en su contra”, tal como dijo el mismo Adorni en la última conferencia de prensa, y ratificó su apoyo.

Sin embargo, la investigación del caso continúa y el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó Lijo 12 medidas de prueba, incluído el cruce de información patrimonial de Adorni, con el objetivo de determinar la licitud de sus bienes, luego de ser denunciado por haber aumentado su patrimonio del 500%, además de omitir un supuesto lote en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz en su declaración jurada, entre los años 2022-2025,

Además, se iniciarán averiguaciones sobre los fondos con los que compró sus otras propiedades y la justificación de los viajes al exterior que realizó con su familia, como los que hizo a Nueva York y a Punta del Este, en lo que va de su gestión.

La solicitud de su historial patrimonial completo en la Oficina Anticorrupción, le permitirá a la justicia analizar todos los movimientos económicos que llevó adelante desde, al menos, diciembre del año 2023, con el objetivo de establecer si hubo un incremento justificado o no.

Además del pedido de las declaraciones juradas desde el año 2022, también se solicitaron informes del Registro de la Propiedad Inmueble, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Ciudad; de registros automotores, buques y aeronaves; y de movimientos migratorios. Esta investigación abarca no sólo a Adorni, sino también a su esposa, Julieta Bettina Angeletti.