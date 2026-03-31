"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

La madre de la niña de 12 años víctima de abuso sexual y embarazo difundió un video en redes sociales en el que pidió prudencia ante la exposición del caso y denunció situaciones de hostigamiento en su contra. Aseguró que desconocía de los abusos sexuales a su hija. Además, indicó que dañaron su propiedad.

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Según expresó, su familia atraviesa un momento complejo y aseguró que la causa está siendo investigada, por lo que evitó brindar detalles. En ese contexto, acusó agresiones directas: “Invadieron mi hogar, tiraron piedras, me están escrachando”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2039027602011103250&partner=&hide_thread=false "Invadieron mi hogar, tiraron piedras": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan pic.twitter.com/gp9q88GpBh — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 31, 2026

La mujer también cuestionó la falta de acompañamiento. “Yo tendría que tener apoyo de todas las mujeres y no lo tengo”, sostuvo. En su descargo, negó versiones que circularon públicamente y aseguró que su hija “jamás” le manifestó que estaba embarazada ni presentó síntomas que generaran sospechas. “Todo lo que se anda publicando es mentira”, indicó.

Recalcó que no tenía conocimiento de los abusos y explicó que su rutina diaria estaba enfocada en el cuidado de sus hijos, algunos con problemas de salud. Detalló que uno padece una afección cardíaca y otro tiene diabetes tipo 1, celiaquía y trastornos tiroideos.

También señaló que no mantenía una buena relación con su expareja y que no convivían en condiciones normales. En ese sentido, sostuvo que desconocía lo que ocurría y que sus hijos habrían sido amenazados para no hablar, lo que -según dijo- retrasó que la situación saliera a la luz.

Por otra parte, mencionó que atraviesa problemas de salud personales, lo que le dificulta exponerse públicamente para responder a cuestionamientos. Además, manifestó preocupación por el impacto que la difusión del caso puede tener en su hija. “Es mi hija la que va a sufrir cuando la señalen o se burlen”, expresó.

El hecho es investigado por la UFI ANIVI, a cargo de la fiscal Andrea Insegna, quien solicitó la detención de un sospechoso por el presunto abuso sexual.

En paralelo, fuentes judiciales indicaron que el caso encuadra dentro de los supuestos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplados en el Código Penal, la Ley 27.610 y los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación.