martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

La "Ley Cazzu" se tratará en Argentina como un proyecto, tras la presentación en México

El trabajo busca limitar el poder de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades parentales.

Por Agencia NA
image

El proyecto de “Ley Cazzu” será tratado en Argentina. Luego de su presentación en México, impulsado por tres abogadas feministas del AMBA, será promovido por el senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares.

Lee además
el duro cruce entre cazzu y fito paez por el perreo: hay que...
Con todo

El duro cruce entre Cazzu y Fito Páez por el "perreo": "Hay que..."
el folklore urbano aterriza en cosquin 2026: milo j, cazzu y la interesante grilla de artistas confirmados
Festival Nacional de Folklore

El folklore urbano aterriza en Cosquín 2026: Milo J, Cazzu y la interesante grilla de artistas confirmados

Tal como detalló el propio Linares en sus redes sociales, las letradas redactaron, en conjunto con el político, el plan de enmienda que crea la “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”.

“Esta propuesta permite a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor, en caso de que no cumpla con la cuota alimentaria o se ausente de la vida del menor por más de tres meses”, continuó el senador.

El planteo propone que la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, tal como lo relató Linares: “Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas”.

La propuesta toma como referencia la situación personal de la artista Cazzu — Julieta Cazzuchelli —, quien expuso públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija, caso que adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija, Inti.

En México, la iniciativa se conoció semanas atrás y estuvo en manos de la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista, y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, en el país latino norteamericano, el proyecto incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.

Temas
Seguí leyendo

Qué falta para que se abra la carrera de Medicina en San Juan

Senado: se completó el ingreso de la primera tanda de pliegos de magistrados con un guiño a Rosatti

El gobernador de Chubut cobrará del Estado nacional 48 mil millones de una deuda

Quiénes son las jubiladas que, según Adorni, le prestaron 200.000 dólares para comprar un departamento

La Justicia citó a Testimonial a la escribana que dio fe en la compra del departamento de Adorni

Las jubiladas que le habrían prestado 200.000 dólares a Adorni dicen que no lo conocen

Según el INDEC volvió a bajar la pobreza

El Gobierno de San Juan reabrirá la paritaria docente: cuándo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las jubiladas que le habrian prestado 200.000 dolares a adorni dicen que no lo conocen
Investigación

Las jubiladas que le habrían prestado 200.000 dólares a Adorni dicen que no lo conocen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?
Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del Tarta, quien tenía pedido de captura
Asentamiento Pedro Echagüe

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del "Tarta", quien tenía pedido de captura

No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija: habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan
En las redes

"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

Te Puede Interesar

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%
Actividad

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%

Por Guillermo Alamino
Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso
Grave caso

Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso

La Selección goleó a Zambia en la despedida con el público argentino antes del Mundial
Último amistoso antes del Mundial

La Selección goleó a Zambia en la despedida con el público argentino antes del Mundial

Qué falta para que se abra la carrera de Medicina en San Juan
UNSJ

Qué falta para que se abra la carrera de Medicina en San Juan

Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante