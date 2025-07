El duro cruce entre Cazzu y Fito Páez por el "perreo": "Hay que..."

Cazzu,la reconocida artista de la música urbana, visitó por primera vez Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en Eltrece. Allí, la cantante le enseñó a perrear, lo que derivó en un momento con mucho humor. A la salida, la esperaba un nutrido grupo de periodistas, quienes le preguntaron por la frase de Fito Páez acerca, precisamente, de las músicas que se expresan a través de ese tipo de baile: “Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, mencionó el rosarino en su visita al programa de su ex, Julia Mengolini en Futurock.