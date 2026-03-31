Según el INDEC volvió a bajar la pobreza

Según datos difundidos por el INDEC, el índice descendió 3,4 puntos porcentuales en el segundo semestre, afectando a 8,5 millones de personas.

INDEC Cuánto necesitó una familia en enero para no caer en la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza alcanzó al 28,2% de la población al término del segundo semestre de 2025.

Esta cifra representa una mejora significativa respecto a la primera mitad del año y se traduce en que 8,5 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza en todo el país.

De acuerdo con el informe oficial, el índice registró una baja de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2025.

Este descenso posiciona a la medición actual como la más baja registrada desde el año 2018, periodo en el cual el nivel de pobreza había cerrado en un 27,3%.

La información, que se desprende del último relevamiento del organismo y fue difundida esta tarde, marca un punto de inflexión en las estadísticas sociales tras el cierre del año.