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Clima de unidad

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer

Más allá de la conmemoración, el acto dejó una fuerte arenga interna y señales hacia el armado electoral de cara al 2027.

Por Florencia García
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Entre reconocimientos y discursos, el acto por el Día de la Mujer en Producción y Trabajo fue tomando otro tono con el correr de la noche: el político. Dirigentes y militantes aprovecharon el encuentro no solo para destacar el rol femenino, sino también para reencontrarse, ordenar el espacio y respaldar la conducción de Marcelo Orrego.

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El encuentro reunió a dirigentes y militantes de distintos sectores que integran el frente, entre ellos Producción y Trabajo, el PRO, Actuar, la UCR y el Bloquismo, en una convocatoria que sirvió tanto para reconocer el rol de las mujeres como para marcar el pulso del año político que comienza.

“Fue importante en el día de ayer el hecho de poder reunirnos. Es un comienzo de año. Siempre nos gusta juntarnos y el cara a cara es ideal para estas cuestiones”, expresó uno de los dirigentes presentes, quien además remarcó el contexto complejo que atraviesa el país: “Es un año político, un año complejo, donde sabemos los problemas económicos que está sufriendo la Argentina y San Juan no escapa a esa realidad”.

En esa línea, coincidieron en que la actividad funcionó como un punto de partida. “Fue un inicio de un año político importante para nosotros. Es como el inicio de las actividades que vamos a realizar durante el año en el marco del Día de la Mujer, para agradecerles todo el trabajo político que vienen realizando”, señalaron.

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Si bien evitaron definirlo como un lanzamiento formal de campaña, varios referentes reconocieron que el encuentro tuvo un trasfondo organizativo. “No sé si llamarlo campaña, pero sí un reencuentro para seguir trabajando dentro del frente y del proyecto político del Gobernador”, indicaron.

Uno de los aspectos más comentados de la noche fue el respaldo explícito hacia el gobernador Marcelo Orrego, con gestos y expresiones que fueron interpretados como una arenga interna para fortalecer su liderazgo.

“Es un mecanismo nuestro y de Marcelo. No nos habíamos juntado todos y volver a vernos cara a cara siempre es bueno. Es parte de su personalidad: tomar fuerza para este año tan importante, de cara al 2027”, sintetizó otro dirigente.

Además, la presencia de Roberto Basualdo, considerado mentor y padrino político del mandatario, reforzó la lectura de respaldo y cohesión dentro del espacio.

Así, lo que en principio fue un acto conmemorativo terminó funcionando como una muestra de unidad, con señales claras hacia adentro del frente y con la mirada puesta en el escenario político que se proyecta hacia 2027.

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